Detectan la cepa británica en al menos tres pacientes cacereños

La cepa británica ya circula por la ciudad de Cáceres. Los especialistas enviaron hace ya más de un mes tres muestras al laboratorio de Majadahonda para que comprobara que realmente procedían de Inglaterra y no fue hasta este martes cuando el Ministerio de Sanidad confirmó que efectivamente las tres se corresponden con esta variante. Los resultados han tardado debido a la saturación del laboratorio madrileño, aunque los médicos cacereños tenían desde el principio casi la certeza de que se trataba de esta cepa. Entre otras cosas porque dos de estos tres pacientes fueron contagiados por un familiar directo que reside en Londres, ciudad de la que acababa de regresar. Estas tres no son las únicas muestras detectadas hasta ahora, aunque los especialistas aclaran que esta variante no es, de momento, la predominante.

La mutación británica se detectó por primera vez el pasado mes de diciembre en Reino Unido. Sanidad recuerda que, «a pesar de que no se ha relacionado con una mayor virulencia ni parece que escape del efecto del sistema inmune, sí hay evidencia importante de una mayor transmisibilidad», a juzgar por el aumento de los casos en Reino Unido. Tras conocer que ha llegado a Cáceres, la gerencia del área de salud ha decidido invertir 1,7 millones de euros en la adquisición de nuevos test PCR que criban directamente hasta tres cepas distintas. Lo que se consigue así es intentar evitar tener que enviar las muestras a Madrid para su confirmación.

En concreto va a comprar 100.000 análisis de este tipo para tener stock suficiente en el laboratorio de microbiología. Según explica Sanidad en el documento que justifica la adquisición de este material, para la realización de estos test no solo se precisan los reactivos de PCR, sino también otros para la extracción de la muestra, además de unos aparatos que sean compatibles con estos reactivos. En el caso de Cáceres existen tres máquinas que permiten detectar tres genes diana que posibilitan diagnosticar hasta tres cepas diferentes: la británica, la brasileña y la japonesa. Esta es, aclara la gerencia del área de salud, la «única técnica comercial» que es capaz de discriminar entre unas variantes y otras. Con esta técnica ya se han podido detectar las tres cepas en Cáceres, aunque la mayor parte de las muestras se corresponden con la británica.

Además de estas tres variantes hay otras que circulan en varios países del mundo, aunque de momento no se han detectado en el área de salud de Cáceres. Se trata de la de Dinamarca, diagnosticada por primera vez el pasado verano y la sudafricana, anunciada por este país el 18 de diciembre

La aparición de mutaciones que aumenten la transmisibilidad del virus, su virulencia o que escapen a la acción de los anticuerpos generados tras la infección natural o la vacuna, constituyen un problema de salud pública y preocupa al Estado, que obliga a las comunidades a ejercer un control exhaustivo sobre la pandemia. Y eso es lo que hace ahora el área de salud de Cáceres con la adquisición de este nuevo material, que además permite dar los resultados en menor tiempo.