Detectan una grieta en un carril de Virgen de Guadalupe

El ayuntamiento encargará un estudio topográfico por 15.000 euros para determinar la causa de una grieta en el pavimento del carril derecho en la avenida Virgen de Guadalupe, a la altura de la escaleras que conectan con la avenida Rodríguez de Ledesma. Según informó este viernes el concejal, Andrés Licerán, al término de la Junta Local de Gobierno, fue en octubre cuando se detectó el hundimiento de la mediana entre los números 18 y 20 de esta avenida que afecta a unos 200 metros cuadrados y una «profunda fisura» en el pavimento de unos 50 metros de longitud.

Esta vía se sometió a una reforma en los meses anteriores y por este motivo, y según anotó Licerán este viernes, en un principio el ayuntamiento se puso en contacto con la empresa concesionaria para comprobar si la grieta se había producido por una deficiencia en la ejecución de la obra. La empresa realizó las comprobaciones en las capas de rodadura y demostró que no presentaba ningún defecto que pudiera haber ocasionado el hundimiento. Así, el consistorio reclamó un estudio geotécnico que constató que no existía deterioro en los materiales pero sí determinó la existencia de «algunas evidencias compatibles con signos de inestabilidad y movimiento» o «posibles corrimientos de tierra». En cualquier caso, el portavoz del Equipo de Gobierno dejó claro que esta situación no supone ningún riesgo para los vecinos ni vehículos y pidió que no se genere alarma sobre el asunto.