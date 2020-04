El día que encarcelaron a Todolibros

‘¡Señor, dame paciencia!’, era la frase con la que María Vaquero nos alegraba los días en el muro de su red social contando anécdotas relacionadas con clientes que entraban en su librería con ocurrencias del tipo: «De los creadores de ‘quiero una agenda que no sea una agenda’. Con todos ustedes: ‘quiero un cuaderno que no sea un cuaderno’». Y María provocaba la risa de sus seguidores con ese sentido del humor que tanto la caracteriza. Llegó el confinamiento, y María tuvo que encarcelar a Todolibros, uno de los referentes culturales de Cáceres. Sin ella, Camino Llano no es igual.

En este tiempo de San Jorge, en el que María estaría en su estand de la Feria del Libro de Cánovas es cuando más la echamos de menos. Y eso que ayer la Concejalía de Cultura y la Red de Bibliotecas Municipales se unieron para celebrar el Día del Libro, invitando a la ciudadanía a grabar videos literarios que se colgarán en las redes.

Ayer noche, víspera de la fiesta del patrón, la web del consistorio retransmitió la quema del dragón y hoy, en el mismo canal, la banda municipal estrenará un video recordando la procesión cívica (no habrá y por tanto la concejala socialista Paula Rodríguez no podrá tremolar el pendón, una tradición que recae en el edil más joven de la corporación y en la que ella se hubiera estrenado este año).

Mientras, los cacereños se han afanado por confeccionar trajes, dragones y escudos. Lo han hecho desde las asociaciones de vecinos de Montesol, Ciudad Monumental, Rincón de Ballesteros, Cáceres el Viejo, los voluntarios de Red Cor y hasta el hijo de la periodista cacereña Alba Redondo desde su casa de Madrid, que ha realizado su propio dragón y ha posado con su camiseta del Cacereño (fue su abonado más joven).

Entretanto, cerca de 30.000 personas vieron el miércoles online la Bajada de la Virgen de la Montaña gracias a la web Tusemanasanta.com. La mayoría de los espectadores eran extremeños, pero también se sumaron desde Cataluña, Andalucía y las Islas Canarias. Igualmente la siguieron desde Estados Unidos, Hong Kong, Argentina, México, Taiwan u Holanda, que la Montaña no entiende de confines.

Y es que la crisis del coronavirus ha dejado sin novenario a la ciudad de Cáceres, que vive con tremenda tristeza el hecho de que Nuestra Señora la Santísima Virgen de la Montaña no haya bajado a la capital como es costumbre cada mes de abril desde el año 1945. La policía local, cuerpo de seguridad que siempre ha demostrado una tremenda devoción por la Cacereña Bonita, protagonizó ayer por la mañana un bonito homenaje a la Reina de Caleros con una ofrenda floral en su santuario.

Hasta la Sierra de la Mosca y con las debidas precauciones se desplazaron los subinspectores Francis Rincón y Paco Antón, el oficial Miguel Ángel Pulido y siete agentes de la Sección Primera de la jefatura. Posaron en el templete desplegando una bandera de España y luego entregaron dos ramos de flores, uno de los propios policías y otro del alcalde, Luis Salaya.

La Virgen de la Montaña bajó por primera vez a Cáceres el 3 de mayo de 1641 ante las peticiones del vecindario en un año de grandes sequías. La policía ha querido realizar este gesto porque, según manifestaron, "no podía permitir que este año no tuviese flores de sus ciudadanos porque la patrona es de todos los cacereños".

Por cierto, el obispado ya emite desde hoy el rosario y la novena en su canal de Youtube. Aunque, ya saben, todo esto es como hacer el amor, donde esté el directo que se quite la videollamada.