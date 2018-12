Diputación aprueba 7 millones para tres nuevos parques de bomberos

Diputación aprueba invertir 6,9 millones de euros para la construcción de tres nuevos parques de bomberos, que estarán ubicados en las localidades de Trujillo, Jarandilla de La Vera y Guadalupe. En realidad lo que se hizo ayer, en el último pleno del año, fue dar luz verde a una modificación para poder realizar esa inversión. Estas tres obras tienen una previsión de gastos plurianual (2019 y 2020), sin embargo el coste de las mismas supera el límite marcado legalmente para la distribución de gastos plurianuales. Ayer el pleno dio luz verde a la ampliación de dicho límite, teniendo en cuenta la excepcionalidad de estas actuaciones.

Este programa es financiado en su totalidad por la diputación y, además de estos tres nuevos parques, contempla obras en los de Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Coria, Valencia de Alcántara, Nuñomoral y Gata.

OTRAS ACTUACIONES PREVISTAS / Estas actuaciones se incluyen dentro del denominado programa de inversiones en edificios provinciales para el próximo año. El mismo contempla también reparaciones en la finca de El Cuartillo de Cáceres; en la finca Haza de la Concepción, en Malpartida de Plasencia; intervenciones para la creación del refugio provincial de animales en la finca anteriormente citada; obras para la adecuación de la hospedería La Serrana, en Piornal, y reparaciones en el conservatorio de danza de Cáceres. En total, el programa cuenta con un presupuesto de 9,5 millones, de los que 5,9, serán financiados en el año 2020.

La sesión plenaria sirvió además para renovar el inventario de bienes de la institución provincial. Ayer se pudo conocer que la diputación posee un patrimonio que supera los 255 millones de euros en edificios repartidos por toda la provincia de Cáceres.

Por otro lado ayer se dio luz verde también a la simplificación y agilización del sistema de fiscalización e intervención previa en las entidades del sector público local. Con esta medida se persigue racionalizar los procedimientos administrativos para hacer compatible la celeridad en la gestión con el control de la actividad económico-financiera. Esta fiscalización previa se completará con la que se lleva a cabo con posterioridad a la realización del gasto.

Así, el pleno aprobó el establecimiento de un régimen de fiscalización e intervención limitada previa de los gastos y la obligación de la diputación y de las entidades de su sector público. Para ello también se propone la elaboración y la aprobación de un catálogo que contenga los tipos de gastos y obligaciones que estarán sometidos a esta fiscalización limitada previa.

APOYO A LOS TOROS / No se incluyó finalmente una declaración institucional que iba a presentar el equipo de gobierno. Era para apoyar la actividad de la caza, la pesca y la tauromaquia en la región, a raíz de las declaraciones de la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que se muestra partidaria de prohibir los toros y la caza. No se incluyó porque el pleno que se celebraba era extraordinario y en estas sesiones la normativa no permite incluir ni declaraciones ni mociones de urgencia.