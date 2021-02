Diputación avisa que partir de la denuncia del agente por covid comienza a correr el plazo administrativo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No puedo decir que me alegre, pero cuando veo a alguien sin la mascarilla o de fiesta con muchos más amigos sin distancia ni máscarillas, con la de muertos que ya hay y que habrá... quizás sí me alegre de que les pongan multas.. y tengan que pagarlas!