Diputación da un paso al frente para reivindicar la base logística

Diputación de Cáceres da un paso al frente para reivindicar que la mayor base logística que el Ejército de Tierra planea construir en el país se instale en la capital cacereña. La moción, que fue presentada por Ciudadanos en el pleno que celebró la institución provincial este jueves, recibió el apoyo unánime de todos los grupos políticos, tanto PSOE como PP, aunque este último mostró sus reservas por la incertidumbre en cuanto a los avances del ayuntamiento en la presentación de la documentación de la candidatura y por las informaciones que excluyen ya a la ciudad de la pugna antes incluso de que presente la propuesta.

Esta declaración institucional se produce tan solo una semana después de que el consistorio confirmara que ya había mostrado interés al Ministerio de Defensa por el proyecto en meses anteriores y confirmara su intención de presentar su candidatura, tal y como habían hecho ya una decena de ciudades del país, tal y como publicó este diario. No obstante, días después de este anuncio, fuentes del ministerio aseguraron que solo Toledo y Jaén quedaban como únicas ciudades en la lucha para disputarse la ubicación del macroproyecto con unas cifras titánicas: 351 millones de inversión y más de 2.000 empleos, entre directos e indirectos. Quedaban fuera entonces una de las grandes favoritas, Córdoba, Zaragoza, Albacete, (Murcia), Talavera de la Reina (Toledo), Alcira (Valencia), Huete (Cuenca) y Aguilafuente (Segovia) y Asturias.

En esta tesitura, el pleno provincial abordó el debate sobre el asunto. Abrió el turno de intervenciones, Antonio Bohigas, portavoz de Ciudadanos, que presentó la moción y defendió el proyecto como una «oportunidad de crecimiento» por la inversión que supone y por la creación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y como un «punto de inflexión para despoblación» debido a que su instalación atraería tanto a familias como a empresas a la ciudad. En la misma línea, recalcó como punto fuerte el vínculo que mantiene Cáceres con el Ejército, ya consolidado entre los cacereños con el Centro de Formación de Tropa en Santa Ana, el posicionamiento estratégico de la ciudad en el país y la gran extensión geográfica. La base se ubicará entre 70 y 80 hectáreas, según avanzó Defensa.

Por su parte, el portavoz de los populares, José Ángel Sánchez Juliá, justificó su voto favorable en la «responsabilidad» y el compromiso con las iniciativas para la ciudad e insistió también en la relación de la capital con las fuerzas armadas y subrayó en ese sentido que la Subdelegación de Defensa cumple este año su 25 aniversario en la ciudad. No obstante, al margen de mostrarse a favor, hizo hincapié en la necesidad de que el ayuntamiento aclare en qué punto del proceso se encuentra la candidatura o las aspiraciones reales que tiene la ciudad con respecto a este proyecto. «Su instalación sería un impulso muy importante, pero no sabemos estamos apoyando una candidatura descartada o inexistente», sostuvo Sánchez.

Cerró el turno de intervenciones el PSOE, que preguntado por este diario la pasada semana sobre su postura tras el anuncio municipal, no se pronunció. Este viernes, el portavoz del equipo de Gobierno, Álvaro Sánchez Cotrina, mostró su convencimiento en el apoyo a la iniciativa. «Entendemos hay sobrados motivos para apoyar la moción», recalcó. Agradeció, por último, Bohigas la unanimidad del pleno. «El fracaso no sería que no nos la dieran sino que no pusiéramos todo nuestro empeño, no creo que la ciudadanía entienda que no nos presentemos a este tipo de proyectos», aseguró.

La aprobación de la moción se une también al apoyo que tanto el ámbito civil como el empresarial manifestó a la iniciativa esta semana. Incluso, el colectivo Cáceres quiere crecer inició una recogida de firmas virtual para que la ciudadanía se pronuncie. La base ha sido incluida entre las 400 iniciativas «esenciales para la recuperación y transformación de la economía española» por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Cuenta con un plazo de ejecución de seis años y tiene como propósito concentrar en un único centro hasta once de los doce órganos logísticos que se reparten en el país.