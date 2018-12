Diputación no descarta ceder el Virgen de la Montaña para darle un uso turístico

El hospital provincial Nuestra Señora de la Montaña podría convertirse también en un hotel de lujo. La diputación, propietaria del edificio, no descarta cederlo a un tercero para que se le dé un uso turístico. La firma peruana Scipio Real Estate, que se encargará de construir un hotel de lujo en el Palacio de Godoy, se ha interesado por este inmueble, aunque por el momento no ha mantenido ningún contacto con la institución provincial. «Me comentaron el interés de esta empresa por el hospital, no hemos mantenido ningún contacto de momento pero cederlo es una de las posibilidades que se barajan», indicó ayer la presidenta de la diputación, Rosario Cordero, tras realizar un balance de lo ejecutado por la institución durante este año.

El hospital se cerrará en los próximos meses, cuando los servicios que allí se prestan se trasladen al nuevo complejo hospitalario y al San Pedro de Alcántara. De hecho el pasado viernes todos los trabajadores del mismo celebraron una comida para festejar la última Navidad que iban a pasar en el centro hospitalario. De momento no hay una fecha de cierre, aunque será antes del mes de mayo, fecha límite para abrir la primera fase del nuevo hospital. El último servicio en trasladarse del Nuestra Señora de la Montaña será la zona de Psiquiatría, que se ubicará en el hospital San Pedro de Alcántara; pero antes de instalar allí este área será necesario realizar obras para adecuar el espacio a este servicio.

Según indicó ayer la presidenta de diputación, Rosario Cordero, se ha creado una comisión para debatir el futuro de este inmueble. Está formada tanto por políticos (tienen representación PSOE, PP y Ciudadanos) como por colectivos sociales, tanto de la capital cacereña como de la provincia. La comisión, aprobada hace ya dos meses, comenzará a funcionar a partir del mes de enero.

se debatirán propuestas / Se mantendrán reuniones para conocer las propuestas y preferencias de cada uno de los miembros de la misma, así como para debatir las propuestas que se reciban; en este caso el interés de un grupo inversor en rehabilitarlo.

Cuando se anunció el cierre del edificio Rosario Cordero avanzó que el interés de su partido era destinarlo a los jóvenes universitarios, desarrollando en él alguna actividad que ayudara a atraer a este colectivo; aunque sin concretar más datos. Por su parte el PP siempre ha defendido la idea de reformar el inmueble para trasladar allí todos los servicios provinciales y que, de esta manera, estuvieran todos concentrados en un mismo edificio (ahora están repartidos por 18 edificios diferentes). El objetivo de los populares es dejar libres los inmuebles que la institución provincial tiene repartidos por la ciudad monumental cacereña, que podrían destinarse al turismo.