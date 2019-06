La diputación reduce a la mitad las plazas del conservatorio de danza

La diputación reduce a la mitad las plazas del conservatorio elemental de danza por no poder pagar el sueldo de un profesor más. Para el próximo curso solo se ofertarán 20 plazas, frente a las 40 que ha habido desde que comenzara esta formación; es decir, solo habrá un aula del primer curso del ciclo Elemental. El problema es que con los profesores que actualmente tiene el conservatorio no era suficiente para las dos aulas, lo que hacía necesario contratar a un docente más. Por el momento no es posible. «Ha surgido algún problema con los horarios de profesores y la diputación no podía asumirlo en estos momentos», señala la presidenta de la diputación, Rosario Cordero, que promete buscar una solución: «Transmito tranquilidad para las familias, veremos a ver si podemos darle una solución», afirma.

Los padres se quejan por la decisión, que se ha tomado, aseguran, sin una comunicación previa. Para acceder al conservatorio elemental de danza es necesario pasar primero unas pruebas para demostrar habilidades en esta disciplina. Cuando se publicaron los admitidos tras dicha prueba fue cuando los padres se enteraron de que, para el próximo año, habría menos vacantes. En concreto, para acceder al primer curso se han presentado 48 solicitudes; 45 hicieron finalmente la prueba y 35 la han pasado. De momento 18 se quedarán fuera, ya que de las 20 plazas solo están disponibles 17, las otras tres se reservan para alumnos con discapacidad (si no se cubren podrán ocuparse).

A estos 18 que no podrán entrar hay que sumar los otros diez que no han pasado la prueba, algo inédito en el conservatorio. Desde que se abrió es la primera vez que un alumno que se presenta a este examen no lo pasa. «No ponemos en duda el criterio docente pero nos sorprende mucho que precisamente este año haya niños que hayan suspendido, nunca había pasado, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de niños de 8 años y la ley dice que estos conservatorios lo que buscan es fomentar el gusto por las disciplinas del arte», explica el vicepresidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, Jesús Muñoz.

LA EXCELENCIA / Ayer se reunió con el diputado de Cultura, Álvaro Sánchez Cotrina, para reclamar una solución. «Lo que nos traslada es que se quiere crear un conservatorio de excelencia, pero hablar de un criterio de excelencia en niños de 8 años no tiene sentido», añade. El diputado le explicó que cinco de los que se quedarán fuera habiendo pasado la prueba podrán acceder directamente al segundo curso por tener habilidades suficientes. Aún así 10 continuarán sin plaza (20 si se cuentan los que no han pasado).

No es la primera vez que el conservatorio de danza provoca las quejas de los padres. Hace dos años comenzaron una campaña para que la diputación implantara el ciclo Profesional, con el objetivo de que los alumnos que habían terminado los cuatro años de formación del Elemental pudieran continuar estudiando en la ciudad, sin necesidad de marcharse fuera de la comunidad autónoma (debían marcharse a Madrid o a Sevilla, los más cercanos).

Tras varias protestas abrió sus puertas este curso, el pasado mes de octubre. Se encuentra en el antiguo convento de los Jesuitas en la plaza de San Jorge (el Elemental está ubicado en el complejo cultural San Francisco). Comparte espacio con la Escuela Superior de Arte Dramático (Esad). Es el primero de la región y en él estudian 30 alumnos. De momento solo se imparten los dos primeros niveles de esta categoría, el resto (son seis) se irán implantando a lo largo de los años.