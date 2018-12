Docentes de Proa se enfrentan a penas de cárcel por la lesión de un alumno

Seis empleados del centro de educación especial Proa (una profesora y cinco cuidadores) se enfrentan a una pena de dos años y medio de prisión por desatender a un alumno. Los hechos ocurrieron en septiembre del año 2014. Al parecer, mientras el chico asistía a una de las clases se cayó de la silla (tenía 19 años y sufre una deficiencia intelectual severa). En cambio, según declaró ayer la profesora que impartía aquella clase, la caída no fue fuerte. «Se fue deslizando de la silla poco a poco hasta que quedó sentado en el suelo», dijo la docente. Ella estaba en aquel momento embarazada, por lo que solicitó la ayuda de dos cuidadoras para levantar al alumno (también acusadas). Y así lo hicieron. Ninguna de las tres (ni la profesora ni las cuidadoras) notaron nada extraño ni ningún gesto de dolor en el alumno.

Continuó la clase durante casi dos horas más. «No comuniqué ninguna incidencia porque no había habido ninguna», detalló la docente. Las cuidadoras que se encargaron de levantarle del suelo declararon ayer en la sala que era frecuente que este alumno se deslizara de la silla hasta quedar sentado en el suelo. «A veces pasaba hasta tres veces al día. Aquel día no comentamos lo que había pasado porque no había pasado nada anormal; lo que hizo era algo que había hecho más veces», explicó una de las cuidadoras. Ella insistió además en que el alumno no come solo, no habla y camina con dificultad por lo que «nunca está solo» en el colegio.

ESTUVO DE PIE / Se acusa también a los dos cuidadores que se encargaron aquel día de cambiarle el pañal al alumno después de la comida. Ambos explicaron que le quitaron el pañal mientras él permanecía de pie y que no notaron nada extraño, salvo el temblor común en sus piernas, fruto de su discapacidad. «Su hubiésemos notado algo habríamos llamado a los servicios médicos», señaló uno de ellos. En el colegio hay permanentemente un médico y un enfermero.

Por último declaró la otra acusada y también cuidadora del centro. Ella entró a trabajar en el turno de tarde aquel día y se encargó de llevar al alumno hasta el autobús que le trasladó hasta su casa. Explicó que, cuando quiso levantarlo de la silla de ruedas en la que estaba sentado, se negó; por lo que tuvieron que ayudarle otros dos compañeros. Lo llevaron caminando hasta el bus (unos diez metros) y le ayudaron a subir a él. «Iba caminando con dificultad -es algo normal, dijo- pero no se quejó, si hubiera mostrado algún signo de dolor habría llamado al médico».

Como testigo declaró la madre del alumno. Dijo que el autobús llegó aquel día a su casa 45 minutos tarde. «Cuando llegó la cuidadora -en el autobús también viaja una- me dijo que ni hijo venía malito, que creía que le estaba dando un ataque», declaró. La cuidadora le contó además que la tardanza se debía a que su hijo no quería levantarse de la silla de ruedas. «Al verlo enseguida noté que traía cara de dolor», añadió. Cuando intentaron bajarlo no movía la pierna izquierda. Al subir a casa y quitarle la zapatilla se percataron de que tenía el pie «morado casi negro» y muy inflamado.

Acudieron al centro de salud de donde les derivaron a Urgencias. En el hospital le diagnosticaron un esguince «grave», pero en la revisión de los quince días vieron que tenía una fractura. «La cuidadora del autobús no sabía que le dolía el pie pero sí sabía que algo pasaba», insistió su madre. Explicó que al día siguiente se reunió con los docentes en el colegio pero no logró que le contaran lo que había ocurrido. «Después de lo que pasó mi hijo no anda nada. Está en una silla de ruedas especial porque ha perdido musculatura», afirmó. Se han visto obligados además a cambiar de vivienda a una más adaptada.

Fiscalía y acusación particular piden dos años y medio de prisión para cada uno de los seis acusados. La defensa su absolución.