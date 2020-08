Ecologistas en Acción se pregunta si con Arropé "tendremos otro Valdecañas a la vista"

Vaya cacao argumental. Para acabar reconociendo que “devolverá al territorio el valor natural y ecológico que no debió perder” Es decir, que como ya dijeron los otros ecologistas, no tiene valor medioambiental alguno aquel secarral. Pero soy ecologista fetén y me opongo a cualquier proyecto.Aunque tenga que hacer un poco el ridículo y tener que compararlo con la barbaridad de Valdecañas aunque tenga que reconocer que como conozco el proyecto , que si no no me lo compran los periódicos.