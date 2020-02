Salvemos la Montaña: «La mina viola nuestra integridad como ciudadanos europeos»

Jota Jota, no he leído razonamiento más absurdo y manipulador que el tuyo. Resulta que por aquí hay quien me llama podemita (no lo soy, pero sí de izquierdas desde antes de que muriera Franco) y sin embargo soy totalmente favorable a la mina, siempre que se respete la muy estricta legislación que existe al respecto. Que mis tres hijos se hayan tenido que ir de Cáceres no tiene nada que ver con los fachas de Inda o Losantos y sí con que aquí ya no hay ni presente ni futuro. A menos que seas pensionista, funcionario o vivas de las rentas. Creo que el único que trata de politizar el tema eres tú.