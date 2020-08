Ecologistas preguntan de dónde saldrá el agua del centro budista

Ecologistas En Acción centró ayer el interés de la opinión pública cacereña tras emitir un comunicado en el que mostraba sus serias reservas a la elección del Cerro Arropé para la construcción de un centro budista en Cáceres. Una de las cuestiones más llamativas, y seguramente obvias, que lanzó fue el interrogante de dónde sacarán los promotores de la iniciativa el agua necesaria para mantener el que aspira a ser el templo más grande del planeta.

Para ello hizo un paralelismo: el mayor centro budista del mundo, según publicó National Geographic, parece ser que es el Borobudur (Java). Éste tiene una base de 118 metros por lado (13.924 metros cuadrados, casi tres campos de fútbol) y fueron necesarios 55.000 metros cúbicos de piedra para su construcción. «¿Si realmente aspira a ser más grande que el Borobudur, qué necesidades hídricas se precisan, de dónde se sacaría ese agua que Cáceres no tiene?», se preguntó. Y recordó que «este verano se promueve desde el ayuntamiento la campaña del ‘Monstruo de la sequía’, reconociendo su alcalde en prensa que Cáceres tiene un problema grave en cuanto al abastecimiento de agua, en una situación que no se conocía desde hace 20 años”.

Otra de las cuestiones por las que la organización recela de Arropé es que se encuentra en una zona clasificada por el PGM como Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Masas Forestales y dentro de la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. Advierte de que «se trata de un espacio protegido integrado dentro de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura con la figura de protección ZIR (Zona de Interés Regional). Además forma parte también de la Red Ecológica Europea Natura 2000, contando con la designación de ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves). «¿Realmente no se puede edificar el centro budista en un espacio no protegido?, ¿tendremos un nuevo Valdecañas a la vista?, ¿se cambiará el PGM para encajar este proyecto de titularidad privada y desposeer a la ciudadanía de Cáceres y alrededores del uso presente y futuro de la zona, qué beneficios conllevará esa pérdida?», planteó la asociación.

Para Ecologistas en Acción el cerro Arropé debiera formar parte del cinturón verde de la ciudad, ante la crisis climática en la que nos encontramos. Por ello, este colectivo critica «el uso de una zona municipal, de propiedad pública, protegida, reconvertida para uso de una fundación de carácter privado».