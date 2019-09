Los edificios que no tengan espacio para ascensores podrán ocupar la vía pública

Muchos bloques de la capital cacereña no tienen ascensor, especialmente en el centro urbano y en los barrios más tradicionales. Esta situación condena a numerosas personas mayores, enfermas o con discapacidad a tener una movilidad reducida, incluso a no salir a la calle, especialmente cuando hay cuatro o cinco alturas. En muchos casos, la instalación de un ascensor no es una cuestión de organización vecinal ni de disposición económica: simplemente no hay hueco en el edificio para darle cabida. Por ello, el ayuntamiento ha anunciado la redacción de una ordenanza que permita la ocupación de la vía pública en estas circunstancias, y lograr así el espacio que falta dentro del bloque.

El acuerdo fue adoptado ayer por la Junta de Gobierno Local. A su término, el portavoz municipal, Andrés Licerán, detalló que esta nueva normativa se regulará en forma de ‘Ordenanza para la Invasión Temporal del Suelo Público para la Instalación de Mejoras de Accesibilidad en Edificación’. Un nombre complejo, pero un objetivo claro: «A partir de su aprobación, en aquellas viviendas donde técnicamente no sea viable poner un ascensor por falta de espacio, se podrá ocupar la vía pública para su instalación en las fachadas», explicó Licerán.

El portavoz municipal precisó que esta media se adopta en coordinación con la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex) y en respuesta a la demanda de los ciudadanos, sobre todo de las asociaciones relacionas con la accesibilidad, ya que se quiere poner fin a «las situaciones de absoluta injusticia que sufren muchas personas, que no pueden entrar ni salir de sus casas», afirmó. Hay circunstancias dramáticas», subrayó el portavoz, recordando las peticiones de barrios como el de la Plaza de Toros.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local también informó del inicio del expediente de contratación para el suministro de luz y gas de todas las instalaciones municipales del término de Cáceres, por más de 1 millón de euros. El concurso se hará con criterios de eficiencia y ahorro energético.

MÁS POLICÍAS / Asimismo, comunicó que el día 27 tomarán posesión de sus puestos los doce nuevos agentes que han ingresado en la Policía Local por el turno de movilidad. «Contribuirán a mejorar una plantilla que estaba corta, y nos darán oxígeno a la hora de conformar los servicios», dijo Andrés Licerán. Respecto a los trece nuevos policías del turno libre, tras la prueba psicotécnica ingresarán en la academia para incorporarse en enero.

Finalmente, el portavoz quiso hacer hincapié en que la plaza de Obispo Galarza es de «prioridad peatonal» desde el cruce de Parras con Sánchez Varona (donde existe una señal que indica que se entra en una zona residencial), hasta el final de dicha plaza. Al no existir pasos de peatones, los vehículos no siempre respetan al viandante «y se dan situaciones de riesgo». De hecho, si el peligro continúa, se acabarán pintando los pasos.