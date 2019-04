Los efectos de una mala pisada

Disfrutar de un paseo por un parque o por el centro de la ciudad sin esquivar excrementos caninos es todo un reto. El primer factor de riesgo es físico, ya que una deposición de perro puede causar una caída. Después está el riesgo sanitario, algo más peligroso. Pero ambos se pueden evitar retirando las heces del suelo. ¿Quién tiene que realizar la tarea de recogida?: Los dueños. Así lo afirma Francisco Serrano, profesor titular del departamento de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura.

Aunque, lo imprescindible es que el animal esté desparasitado, lo que ya es obligatorio por ley, y lleve un seguimiento de un veterinario. «Si el perro está sano, no habrá problema», apunta el especialista. Aún así, las heces tienen miles de bacterias, relata.

Sin embargo, si existe contacto directo con la deposición puede causar infecciones graves, según añade Serrano. La hidatidosis, la giardiasis y la toxocariasis son tres ejemplos de enfermedades parasitarias que provocan las larvas que anidan en el intestino del mejor amigo del hombre, que sobreviven fuera del cuerpo hasta meses. La primera puede llegar a causar la formación de quistes en órganos vitales como el hígado o el pulmón, aunque estos efectos pueden aparecer hasta diez años después de haber mantenido contacto con el desecho. Por lo tanto, no se detecta de forma inmediata.

No obstante, existen otras vías de contagio fuera de la zona urbana. Por ejemplo, si los perros que están en el campo defecan en zonas de cosecha y contaminan verduras, podrían trasmitir estas enfermedades de manera indirecta. «Por eso es muy importante que todos los perros estén sanos», recalca.

Las medidas sanitarias para evitar el contagio son claras: higiene personal. «Las personas que estén en contacto con perros que se laven las manos», apostilla Serrano.

Sin duda, el civismo de los ciudadanos es determinante a la hora de mantener una ciudad limpia, así como la necesidad de campañas para crear conciencia y educar a los que deciden tener un compañero de cuatro patas.

Campaña vecinal

La asociación de vecinos de San Francisco empezó hace dos meses una campaña de concienciación para que los dueños de los perros recogieran sus desechos. Los carteles que invaden el barrio portan el mensaje: Que las huellas de tu perro queden en tu corazón y no en la calle. El ayuntamiento se sumó a la queja y repartió otros carteles, por más barriadas de la cidudad además de en San Francisco. Pese a ello, la presidenta de la asociación, Manuela Fernández, afirma que aún no ha tenido resultado. «En las puertas de los locales hay desechos y antes no los había», explica. No han conseguido lo que buscaban, «al igual que pasa en el resto de la ciudad», asevera.

«Los que tienen que frenar la situación son los dueños», concluye la presidenta vecinal.