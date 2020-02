«El dinero está bien invertido, no hay nada que temer»

-Este año se licitará la segunda fase…

-En el año 2020 sacaremos a licitación el proyecto para la construcción de la segunda fase. Ese es nuestro reto, con el objetivo de comenzar las obras en el año 2021, que era el cronograma que siempre hemos manejado para que Cáceres tenga un gran complejo hospitalario pero de solo un edificio. Me gustaría haber sacado antes el proyecto pero se hubiesen tenido que dar algunas condiciones, entre ellas que esta obra no se hubiese parado. Eso es importante que lo sepan los cacereños: si este hospital no se hubiese parado durante cinco largos años (2011-2015), a día de hoy, estaría terminada esa segunda fase que hoy reclaman algunos de los que lo pararon. Pero también influyó que nosotros, cuando salimos del gobierno en el año 2011, dejamos un plan funcional hecho para la segunda fase, pero en esos cinco años no se sacó del cajón ni se llegó a poner en conocimiento de los profesionales. Se lo presentamos a los profesionales del hospital el año pasado, pero las circunstancias del año 2011 al año 2019 habían variado. Tanto, que nos llevó a tener que redefinirlo.

-¿Qué se ha cambiado de ese primer plan funcional?

-Esa segunda fase ahora tenía que tener más metros cuadrados de los que se contemplaban y había que hacer un edificio más cómodo. El de ahora, que tiene forma de zigzag, conlleva que los pasillos sean muy largos en las plantas de hospitalización, lo que probablemente no es la mejor forma para la ergonomía y el trabajo de nuestros profesionales. Eso nos hizo que, antes de sacar el proyecto de construcción de la segunda fase, tuviésemos que trabajar en un anteproyecto para adaptar el plan funcional (los metros cuadrados que han pedido los profesionales) a la parcela que nos queda para construir y proporcionar a aquellos que vayan a redactar el proyecto el diseño arquitectónico que tiene que tener el nuevo hospital para que sea más amigable para nuestros profesionales.



-De esta primera fase aún falta por construirse la cafetería…

-No está pendiente de ningún permiso sanitario, está en un proceso de solicitud de permiso de obra, que tiene que conceder el ayuntamiento. Entendiendo que debíamos abrir el hospital porque poníamos en riesgo los fondos europeos, se abrió sin cafetería pero hemos dado catering a los familiares, hemos puesto máquinas de vending y ahora la cafetería está en la carpa con una calidad. Estamos deseando que esté dentro del edificio del hospital y espero que el tema se resuelva cuanto antes. Ojalá todos los problemas del ámbito sanitario obedeciesen a una licencia de obra de una cafetería de un hospital. Que además, las cafeterías no están dentro del catálogo de servicios del sistema nacional de salud, se puede tener hospital sin cafetería.

-Los fondos que prestó Europa han llegado a la Comisión Europea y ahora se analiza si se utilizaron bien…

-Se han utilizado perfectamente, sino, no se hubiesen certificado. La comisión de peticiones nos ha hecho dos requerimientos. Uno en el mes de julio del año 2019, y se le entrega la documentación. En ese momento el hospital ya mostraba signos de actividad. Y ahora lo que quiere es que le demos datos sobre esa actividad, que es completa. Le facilitaremos todos esos datos y le aportaremos material gráfico del funcionamiento normal que tiene el hospital Universitario de Cáceres, con lo cual entiendo que cerraremos la petición en relación a este tema. No hay ninguna preocupación porque está todo perfectamente invertido.