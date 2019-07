«El local de Ronda del Carmen estaba cochambroso y lo hemos limpiado»

Está situado en Ronda del Carmen, esquina con la calle Toledo. Hace años fue un Dia y luego una tienda de ‘Todo a 1 euro’, pero lleva tiempo cerrado y, como ocurre con decenas de locales comerciales de Cáceres, había sido presa del vandalismo, las pintadas y la pegada indiscriminada de carteles. Ahora luce con tanto esplendor que hasta la zona parece otra.

Situado frente al mercado de abastos, es propiedad de la cadena de supermercados Tambo, que ayer admitía: «Estaba cochambroso y lo hemos limpiado. Estaba muy sucio y ahora lo hemos adecentado».

Respecto a su futuro, desde Tambo indicaron: «Los locales están ahí para cuando hagan falta». No decartaron darle alguna utilidad en el futuro: «Lo tenemos pendiente», aunque no a corto plazo. «Dependerá de las circunstancias, pero de momento no hemos barajado nada».

Las mismas fuentes señalaron que la zona, pese a contar con el Mercado de la Ronda del Carmen, necesita un empuje comercial. «Ahora mismo no le vemos mucho futuro». Lo cierto es que especialmente el mercado precisa de una inyección para atraer al público y darle mayor utilidad, tal como han demandando los comerciantes de modo reiterado.