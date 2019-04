Elena Nevado: «No quiero ser ningún estorbo ni la causa de un retroceso»

Era un día importante, lo dijo la alcaldesa, Elena Nevado, al inicio de su comparecencia ante los medios de comunicación tras conocerse, como avanzó ayer este diario, que finalmente no encabezará la lista del Partido Popular en las próximas elecciones municipales. Lo hará Rafael Mateos, el que ha sido portavoz de su equipo durante estos últimos cuatro años. Nevado, visiblemente afectada, habló por primera vez leyendo un papel. Suele tener su discurso escrito pero casi nunca lo sigue. Ayer era diferente: «Traigo un papel porque no me quiero dejar ni una sola cosa en el tintero», dijo nada más comenzar.

Explicó que fue ella quien tomó la decisión de abandonar la candidatura al ayuntamiento y así se lo comunicó el miércoles al presidente regional del partido, José Antonio Monago, a quien presentó su «firme e irrevocable» decisión. Asegura que la toma para conseguir que la capital cacereña siga gobernada por el PP porque cree que, de continuar ella al frente del proyecto, el partido se arriesga a perder la ciudad. Y no porque ella no esté capacitada, sino porque la oposición no la quiere.

Apunta directamente a Ciudadanos: «He escuchado cómo algunos partidos han anunciado una decisión antes incluso de dejar que los cacereños se pronuncien. Esa decisión es vetar a un gobierno del PP con el único argumento de vetar a mi persona. Creo que eso es un insulto a los cacereños y un verdadero cordón sanitario que solo busca el poder por el poder y que no busca ofrecer alternativas a la ciudad a la que yo amo y a la que sirvo con tanto esfuerzo, con mis aciertos y con mis errores», aseveró Nevado.

Cree que tras las elecciones municipales será difícil conseguir una mayoría absoluta, por lo que la posibilidad de gobernar pasa por la realización de pactos. «Estamos en un shock político. Son muchos los partidos que se presentan a las próximas elecciones municipales y parece claro a estas alturas que ningún partido va a obtener mayoría absoluta como a nosotros nos gustaría, negar esto es estar fuera de la realidad».

Precisamente ella logró ser alcaldesa esta legislatura gracias a un pacto de investidura con Ciudadanos, sin embargo este partido descarta hacerlo de nuevo si ella continúa al frente. Así lo afirmó el candidato por Cs, Francisco Alcántara, en una entrevista concedida a este diario. «Descartamos repetir un pacto de investidura con la actual alcaldesa por el incumplimiento de los acuerdos. Ha engañado tanto, que ha perdido todo el crédito», dijo exactamente.

Nevado criticó que Ciudadanos, en cambio, no se oponga abiertamente a realizar pactos a nivel regional. «No les escuchamos decir a quién vetan en el ámbito autonómico y, por lo tanto, todos creemos que lo único que quieren es el poder por el poder. No les importa Extremadura, no les importa la ciudad de Cáceres. Su alternativa es personal pero no tienen ningún proyecto para la ciudad y para nuestra tierra».

dice que ya tenía la lista / Por eso, y a pesar de que ya tenía prevista la lista de su candidatura (en ella estaban Jesús Bermejo, miembro de Down Cáceres, la baloncestista Carla Nascimento y el exgerente de la Opel, Pedro Cabeza), ha tomado la decisión de apartarse. Lo deja claro, esa es la única razón. «Lo hago por amor a Cáceres, lo hago por amor a los cacereños y lo hago por amor al PP, que me lo ha dado todo», apostilló.

Y continúa: «No quiero ser la causa de ningún retroceso, no quiero ser ningún estorbo. Vine a la política municipal hace doce años para poner lo mejor de mí al proyecto en el que creo, por eso tampoco considero que esto sea un proyecto de una persona, es un proyecto de un partido».

Dice que era el momento de apartarse para dar tiempo así a que otro candidato pueda conformar su lista antes de que acabe el plazo, el próximo lunes: «Hubiera sido mucho más fácil presentarme, llegar hasta el final y después tomar la decisión correspondiente, pero esta es la mejor decisión para todos. Este es mi partido, este es mi proyecto y este es mi candidato, Rafael Mateos, que desde hoy me tiene a su entera disposición. Puedo garantizar a Cáceres y a los cacereños que ‘Rafa’ enmarca lo mejor de la política».

Le tembló la voz en más de una ocasión pero sobre todo al final de su discurso: «Gracias a mi equipo, a la gente que ha trabajado codo con codo a mi lado pero sobre todo a mi familia, a mis hermanos, a mi madre, a mi marido y a mis hijas, por permitirme haberles apartado un poco y haber puesto a Cáceres casi por delante de ellos». Ahí terminó porque no hubo espacio para las preguntas.

Se puso a disposición de Rafael Mateos y anunció que continuará en la política y en el Partido Popular. Previsiblemente tendrá un hueco en la Asamblea de Extremadura, tal y como dejó caer ayer el presidente regional del PP, José Antonio Monago.