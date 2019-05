Elena Reyna expone sus pinturas el Palacio de la Isla

El Palacio de la Isla (plaza de la Concepción) inaugura nueva muestra hoy viernes a partir de las 18.30 horas y acogerá la muestra de pintura de Elena Reyna Monasterio en una exposición coordinada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres. La autora de la muestra es licenciada en Publicidad, una profesión que según anota, le ha ofrecido «la oportunidad de tener muchas fuentes de inspiración». En ese sentido, apunta a través de un comunicado que su obra artística ha recibido «influencias de los movimientos del pop-art en los inicios de la carrera». «Adoro pintar, no importa la técnica, en los inicios tuve una especial inclinación hacia el collage, mezclar elementos me divierte, cortar telas, papeles, reutilizar collares, y actualmente me inclino por el color y las texturas a través de paisajes coloridos, las flores de rojo intenso y el mar», pone de manifiesto.

Apunta también que la inspiración para estas últimas piezas nace de «sus viajes» y «momentos» que luego plasma «sobre un lienzo ya sea a base de recortar trozos de revistas y mezclarlos con oleo o pintar directamente con el acrílico sobre el lienzo». La autora de la muestra ya ha expuesto sus piezas en la galería C23, en el Centro Cultural Carril del Conde y el Estudio de comunicación Gómez Acebo de Madrid, en la Galería Sofía Gaspar de Hong Kong y en la Galería Principe&Vidaud de Madrid. La entrada es gratuita y se podrá visitar en horario de 9.00 a 15.00 horas a 16.30 horas a 20.00 horas.