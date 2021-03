Empleadas de ayuda a domicilio denuncian que no las han vacunado

Las auxiliares de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Cáceres denuncian que aún no han recibido ninguna de las dosis de la vacuna contra el coronavirus. Son 70 empleadas sociosanitarias tituladas (algunas enfermeras) que acuden diariamente al cuidado de 400 mayores (con más de 80 años) y dependientes de la ciudad de Cáceres, muchas de ellas están en cuatro y cinco domicilios diferentes al día. La mayor parte de sus usuarios ya ha recibido la primera dosis al estar considerados dentro de los grupos más vulnerables, en cambio ninguna de ellas ha sido aún inmunizada. No se lo explican.

Según el proceso de vacunación, deberían haber recibido la primera dosis (en su caso de Pfizer o Moderna) junto a los grupos prioritarios, ya vacunados en la comunidad autónoma. En este periodo, según la estrategia de vacunación del Gobierno central, estaba prevista que recibieran la vacuna el personal sanitario y sociosanitario, tanto si trabajan en primera línea como en otros sectores. Estas auxiliares se consideran dentro de este grupo porque atienden a personas vulnerables, en cambio, una vez finalizada la vacunación de estos grupos, a ellas no se les ha llamado.

En estos momentos se inmuniza a otros grupos prioritarios como a los mayores de 80 años, docentes o personal de los cuerpos de seguridad. «Al principio lo dejamos pasar, pensando que nos llamarían cuando nos tocara, pero cuando anunciaron que comenzaban a vacunar a docentes y a otros sectores sospechamos», explica una de las afectadas. Han remitido varios escritos a la Consejería de Sanidad, pero les dirigen de un organismo a otro sin conseguir que nadie les aclare por qué no se les ha inmunizado ni tampoco cuándo podrán hacerlo.

Según indica a este diario Sanidad, la razón es porque estas empleadas no están ligadas a la ley de dependencia. La diferencia es que esta legislación nacional reconoce grados de dependencia según las condiciones de cada demandante. Y, según ello, también se concede una u otra ayuda, que es repartida directamente por las comunidades autónomas. Estas auxiliares, en cambio, dependen del ayuntamiento. En realidad su trabajo es el mismo, la única diferencia es que atienden a personas que, aunque son mayores y dependientes, no tienen reconocido ese grado de dependencia a través de esta ley nacional, por lo que no figuran en la plantilla de auxiliares que depende de la Junta de Extremadura. En el ayuntamiento es una trabajadora social la que se encarga de valorar a los usuarios para concederles la ayuda y las horas.

Ley de dependencia

En cualquier caso, y a pesar de esta diferencia, ellas consideran que debían haber sido vacunadas junto a sus compañeras de la ley de dependencia, puesto que atienden al mismo tipo de usuarios. «La estrategia de vacunación establece que el grupo de vacunación que en este momento está en la estrategia es el de los cuidadores profesionales ligados a la ley de la dependencia, la ayuda a domicilio no está contemplada en ese grupo, pero ya les tocará», aseguró la Consejería de Sanidad a este diario; aunque no confirma fechas.

El ayuntamiento, por su parte, ya conocía la situación y asegura que ya tiene elaborado un listado con la información de estas auxiliares que lo entregará a la Junta de Extremadura una vez que se lo reclame (lo hará cuando les toque el turno de vacunación). «No es posible vacunar a todos al mismo tiempo. Todos serán llamados cuando les toque» insiste Sanidad.

Precisamente ayer el consejero de Sanidad y Política Social fue preguntado por este asunto durante una visita que realizó al hospital de Don Benito Villanueva. «Lanzo un mensaje de tranquilidad, de sosiego y de paciencia. Las personas que tienen que vacunarse están en los listados, si no les han llamado es porque todavía no les ha tocado. No podemos vacunar a toda la comunidad autónoma a la vez, por dosis de vacunas. Sé que hay mucha zozobra por parte de algunos colectivos, pero les pido paciencia», reclamó el consejero.

El titular de Sanidad también se refirió a las quejas porque en algunas áreas de salud, como en la de Cáceres, no se vacuna desde los coches. «Hemos dejado que las áreas de salud hagan lo que consideren necesario, pero no por vacunar en coche se vacuna más rápido. No se va a quedar ningún extremeño sin vacunar que le toque vacunarse», recalcó José María Vergeles.