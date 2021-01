El empleo de las fotovoltaicas se concentrará en 2021

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

La energía renovable, está diseñada para el consumo local, no para sacar beneficio, porque si no se necesita ocupar grandes espacios de terreno y acabas con el ecosistema de las especies. Por ejemplo, debido a la planta de Santiago del Campo y Talaván, sólo quedan garzas en la parte colindante del Almonte. Las cigüeñas negras, alimoches, las colonias de buitres que anidaban allí, ya no anidan. Los trabajadores que están montando aquello, tendrán trabajo mientras dure la instalación, luego, nos quedamos sin trabajo y sin aves.