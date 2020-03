La empresa de la mina busca apoyo en Europa

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Al final tendremos la mina sin conseguir benéficos para Cáceres por la negación de los de siempre, señores negociemos y si no nos interesa “no a la mina” pero no nos cerremos a puestos de trabajo en nuestra tierra que es lo que nos hace falta. Lo único que tenemos en demasía es paro y naturaleza, con eso no se puede vivir y la despoblación es una prueba fehaciente.