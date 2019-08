La empresa del parque del Príncipe solicita la modificación del proyecto

La ampliación del parque del Príncipe es la principal inversión que acomete el ayuntamiento. Su ejecución se contrató hace un año con una Ute participada por empresas extremeñas y por un importe de 3,8 millones de euros. Los trabajos se iniciaron a finales de agosto del 2018 con un plazo de ejecución de 580 días. Antes del verano la adjudicataria presentó un modificado que todavía no ha aprobado el ayuntamiento y que en un principio no afectaría al plazo de obra, según se detalló desde el consistorio, aunque en las partes de la obra afectadas por esta modificación propuesta no se está trabajando.

La modificación se explica por parte de la Ute por situaciones imprevisibles no contempladas en el proyecto. La variación afecta a parte de la pavimentación, que es uno de los capítulos del proyecto que se lleva mayor porcentaje del gasto. La pavimentación es una cuarta parte del importe de ejecución de la obra, según la documentación recogida en el proyecto. Ni por el ayuntamiento ni por la empresa se ha concretado el importe de esta modificación. Solo se ha precisado que aún no se ha aprobado y que no plantea variación en los plazos de ejecución de la obra.

La ley de contratos regula en qué condiciones se puede pedir la modificación del contrato, entra éstas establece que la necesidad del cambio se derive de circunstancias que la administración no haya podido prever, que no altere la naturaleza global del contrato y que no implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones, del 50% de su precio inicial.

En esta modificación planteada por la Ute se piden, según la información dada por el ayuntamiento y confirmada por el adjudicatario, cuestiones puntuales. La principales afectan al pavimento y al alumbrado.

Así se plantea por parte del adjudicatario la necesidad de sustituir los pavimentos proyectados para los viales de los nuevos espacios del parque que garanticen la estabilidad y durabilidad de los mismos. Por motivos de seguridad también se propone sustituir por una estructura de madera la pasarela para cruzar la laguna prevista en uno de los nuevos espacios de la ampliación.

Además se pide modificar el trazado de la línea eléctrica para que no existan tantos cruces en los diferentes viales. Otros cambios previstos afectan a la impermeabilización de muros, a la colocación de las bocas de riego y a la necesidad, no prevista en el proyecto que se utilizó para adjudicar la obra, de la retirada, manipulación y gestión de placas de fibrocemento que forman parte de la cubierta de una edificación que habría que demoler.

El proyecto base de la ampliación del parque propone transformar las 7,5 hectáreas que están entre la calle Islas Canarias y el actual parque en doce nuevos espacios. Entre éstos hay una rosaleda, dos rías con estanques, un merendero, un anfiteatro y un área para juegos como tirolinas, redes o toboganes.

La Ute de Sevilla Nevado y José Carmona e Hijos ganaron este concurso porque ofrecieron un plazo de garantía de 96 meses, muy por encima de la mayoría de licitadores, y porque el plazo de ejecución de la obra que propone estaba en la media de los presentados por los licitadores.

La adjudicataria, al igual que el resto de licitadores, fueron al máximo de la baja pedida por el ayuntamiento, un 22%, y también al tope de inversiones complementarias que pedía el ayuntamiento en los pliegos.