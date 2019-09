Una empresa taurina demanda al ayuntamiento el pago de 25.000 euros

El alcalde, Luis Salaya, confirmó ayer que Socar de Toros, cuyo gerente es el empresario taurino Joaquín Domínguez, ha interpuesto una demanda ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo en la que reclama al ayuntamiento el pago de 25.000 euros. Este procedimiento, que de la vía administrativa salta ahora a la judicial, está relacionado con el festejo taurino que esta empresa organizó en la feria de San Fernando de 2018. Salaya aludió ayer a este asunto al referirse a expedientes que se heredan del anterior gobierno local, «nos dejan con una reclamación por parte de la empresa por la chapuza que se hizo en su momento», aseguró.

Domínguez, aunque con la empresa Mar de Toros, ya había obtenido la cesión de la plaza en 2017 para organizar festejos. En 2018 volvió a pedir la cesión para una corrida el 2 de junio, sábado de feria. Unos días antes, el 24 de mayo, el ayuntamiento y Liberbank habían firmado un convenio de colaboración de la entidad financiera en actos de la feria de mayo por el que se comprometía a aportar 25.000 euros. En un anexo de este convenio se precisaba que el beneficiario de la aportación sería Socar de Toros como empresa organizadora de uno de los eventos de la feria.

El grupo municipal de Unidas Podemos llevó este convenio a la fiscalía. Entre otros argumentos daba que la concesión de los 25.000 euros se decidió eludiendo el procedimiento establecido en la ley de subvenciones y en contra de un acuerdo adoptado por el pleno de la corporación local y recordaba que el servicio de Intervención del ayuntamiento había emitido un informe desfavorable porque se otorgaba una subvención encubierta.

La fiscalía concluyó, tomando también en consideración un informe de la secretaría general del ayuntamiento, que no hubo prevaricación, incluso que esta aportación directa podría estar fundamentada en un interés cultural, pero al mismo tiempo aludió a que se podía haber cometido una irregularidad en el procedimiento administrativo.

El anterior gobierno local decidió finalmente devolver los 25.000 euros a la entidad financiera para que fuera ella la que hiciese la aportación a la empresa taurina. Pero Liberbank ha vuelto a ingresar el dinero en el ayuntamiento, según confirmó ayer la concejala de Economía, María Ángeles Costa, que explicó que se han pedido informes a Intervención y secretaría general para que delimiten por qué concepto se recibe ese dinero y qué se hace con el mismo. Domínguez eludió ayer hacer declaraciones sobre el asunto hasta que haya una resolución judicial.

MURALLA / En referencia a expedientes procedentes del anterior gobierno, Salaya aseguró que no se podrá optar a la aportación con fondos del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento para la reforma de la muralla porque la documentación no se presentó en tiempo y forma. «Estaba previsto un millón de euros. No es algo que achaquemos a la gestión anterior. Cuando empezamos a gobernar recabamos la información y habían pasado de largo los plazos. Ya se conocía por el gobierno anterior lo ocurrido y ya se había intentado solucionar sin éxito. Pero nadie lo había hecho público», indicó el alcalde.

Ya se obtuvo de Fomento una primera aportación, con la que se actúa en el lienzo este. En una segunda convocatoria se solicitó una nueva aportación para actuar en el lienzo oeste, «hasta el arco de Santa Ana», afirmó ayer el edil de Urbanismo, José Ramón Bello. A partir de ahora se volverá a conformar el expediente para poder optar a una futura convocatoria del 1,5% cultural.