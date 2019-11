El empresario de la pista de hielo ve inviable un sitio diferente a la plaza

Antonio García, el empresario que en años anteriores ha instalado una pista de hielo en la plaza Mayor, aseguró ayer que es «inviable» cualquiera de las tres ubicaciones alternativas a la plaza Mayor que ha propuesto el ayuntamiento. Ni el Foro de los Balbos, ni el Paseo Alto ni el parque del Rodeo. García aseguró que para este año se tiene previsto rodear todas las instalaciones con una valla o cerca decorada con un diseño acorde con el entorno para minimizar su impacto y «para que quede integrado», según indicaron desde la empresa. El empresario agregó que la pista en la plaza tiene además una incidencia positiva en las empresas y establecimientos de la zona.

García recordó que el inconveniente del Foro de los Balbos es que para montar la pista se tendría que colocar una grúa de gran tonelaje para subir la máquina de hielo, mientras que del parque del Rodeo o del paseo Alto recordó que no tienen el mismo atractivo que la plaza Mayor.

La empresa ya tiene solicitada una reunión con el alcalde, Luis Salaya. La propuesta de la empresa no es solo una pista de hielo, sino también instalar junto a la misma otras dotaciones y atracciones para menores, «un poblado navideño del hielo» que también contaría con casetas. García abogó ayer por la convocatoria de un concurso para la utilización del espacio de la plaza Mayor en las fiestas navideñas y que esta licitación se hiciera para un periodo «de cuatro, cinco o seis años» para «poder invertir» en el primer ejercicio y «recuperarlo durante los años siguientes».

Preguntado ayer por este asunto, el alcalde, Luis Salaya, aseguró que la pista de hielo no volverá a la plaza Mayor en estas navidades, tal y como ha decidido el gobierno local, añadiendo, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, que se buscan otras atracciones más acordes con el entorno monumental y que no tengan tanto impacto visual y acústico como carruseles de época o propuestas similares.

La estructura que lleva consigo la instalación de máquinas y aparatos «supone unos problemas graves» y «muchas críticas» por el impacto visual y por el ruido de los generadores que funcionan continuamente para mantener la temperatura adecuada del hielo. Ha llegado a haber incluso «algún vertido de combustible en el suelo», según adelantó el regidor este martes en una rueda de prensa al ser preguntado por este asunto. Desde la empresa se aseguró ayer que el pasado año solo hubo una queja por ruido y se añadió que el vertido de gasoil fue algo puntual y que cuando se produjo se llamó a Conyser para su limpieza.

LUGAR CLAVE / «A nosotros nos gustaría que haya una pista de hielo, pero entendemos que el lugar no es la plaza Mayor porque la Navidad es una época muy importante turísticamente para Cáceres y esa vía es la entrada a nuestra joya de la corona que es la Ciudad Monumental, y entendemos que genera un impacto visual grande», explicó el alcalde.

Salaya manifestó que el ayuntamiento está dispuesto a buscar otras alternativas de colocación si el empresario lo plantea, pero entiende que «hay cosas que tienen que cambiar y que la ubicación de la plaza Mayor no es la correcta», según expuso ayer el regidor en las declaraciones recogidas por Europa Press. El alcalde insistió en sus declaraciones reproducidas por la agencia de noticias en que «hay unas reglas del juego que son básicas» como que no se puede llenar la plaza Mayor con una infraestructura y que el ayuntamiento no va a hacerse cargo del gasto de luz y agua de la pista de hielo como el año pasado, que sí corrió con los gastos.

«Hay muchos empresarios que mantienen abiertos sus negocios en nuestra ciudad y a ninguno le pagamos la factura de la luz», sentenció Salaya que entiende que esta situación generaba un «agravio comparativo» con otros emprendedores locales. De momento, según informó Europa Press, en la plaza Mayor se instalará el árbol de luces decorativo y se estudia la colocación de alguna atracción infantil pero no se ha concretado nada todavía.