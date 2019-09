Empresarios defienden que la mina debe ir acompañada de «algo más»

"El proyecto de la mina debe ir acompañado de algo más" Claro que sí, también habrá empleo para que los cacereños puedan limpiar los WC de los ingenieros australianos que vengan, tendremos explosiones típicas de minas a cielo abierto, contaminación aerea cuando sople algo de viento, contaminación acuifera con las balsas de ácido sulfurico que necesitan para procesar las toneladas que sacarán, habrá falta de agua (no la hay ya?) pues necesitan ingentes cantidades para su trabajo... etc, etc. y eso a menos de 2000 metros de Cáceres. Pero no se preocupen, en Alemania ya han empezado la obra de la fábrica de baterías más grande de europa, y seguro que sin mancharse las manos...