Fallece un hombre por un disparo en la cabeza en Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Altercados? ya sabemos de que va la noticia y de que tipo de personas. Aunque el periódico hoy da más información que esta prensa progre … según el Hoy, tenía antecedentes penales, y su familia fue en masa al hospital, etc etc … aldea moret, el resto ya lo imagináis. Dispositivo policial, etc … información del periódico Hoy. Que altercados hay que prevenir?