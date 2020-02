Enfermeros de rayos denuncian el cierre de salas por falta de personal

Enfermeros y técnicos de Radiología del hospital San Pedro de Alcántara denuncian que, casi a diario, se cierran salas por falta de personal. Ocurre en el hospital San Pedro de Alcántara donde, desde que terminaran los contratos del personal eventual, se han quedado con una plantilla reducida para el volumen de trabajo, tal y como ellos mismos afirman. En enfermería cuentan con dos puestos menos de los que había antes de estos contratos provisionales -ahora están cinco y entonces, el mismo trabajo, lo cubrían entre siete; cuando se contrató a estas personas llegó a haber hasta ocho enfermeros-. Lo mismo ocurre con los técnicos.

Esta situación ha llevado a tener que cerrar algunas de las salas por no poder cubrir los puestos. La semana pasada afectó, por ejemplo, a la de escáner, lo que obligó a trasladar a los pacientes que estaban citados a Trujillo. Otras veces ha sido necesario suspender la lista de espera.

El problema es que la falta de personal obliga a que una sola persona tenga que atender varios puestos a la vez (esta especialidad además de realizar Rayos X también gestiona el TAC, los escáner, las urgencias hospitalarias y el aparato portátil que se sube a las plantas y a los quirófanos). «Si subes a hacer un portátil dejas el resto de los servicios desatendidos. La atención que prestamos a los pacientes no es la que se debiera», protestan. Ya han denunciado la situación a la dirección de enfermería pero por el momento no han ofrecido solución.

La situación realmente se arrastra desde que abriera el hospital nuevo, ya que allí se trasladó parte de la plantilla del San Pedro de Alcántara y esta no se reforzó. «Aquí siempre hemos estado ocho personas. No han reforzado la plantilla con la justificación de que se trasladaban servicios al nuevo hospital pero no han tenido en cuenta que aquí también venían otros servicios», añaden los enfermeros. Se refieren, por ejemplo, a Geriatría y Psiquiatría. Según ellos la actividad del San Pedro de Alcántara continúa al mismo nivel que antes de que abriera el nuevo, incluidas las Urgencias, que siguen estando saturadas.

OTRAS DENUNCIAS / No son los únicos que se quejan por la escasez de medios humanos. Este diario ya publicó el pasado mes de octubre la denuncia de los enfermeros y técnicos de rayos del nuevo hospital, que aseguraban también la dificultad par llevar a cabo de forma correcta su trabajo debido a la falta de personal. La situación era la misma: Se veían obligados a cubrir varios puestos a la vez lo que conllevaba la desatención de salas en algunas ocasiones.

Este diario preguntó por esta situación al Servicio Extremeño de Salud (SES) pero no ha recibido respuesta.