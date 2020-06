Los enfermos de cáncer podrán recibir radioterapia en Cáceres en noviembre

Pues si,gracias.Porque ese equipo no lo hubiéramos tenido sin él ni de coña.Hay que valorar las cosas y los que protestan tanto,no saben si lo van a necesitar algún día.Si paga o no sus impuestos tampoco lo sabemos de seguro.Lo que si sabemos es que otros no lo hacen,no les pasa nada,pero tampoco ayudan a los demás.Recordemos que si este señor es tan rico es porque ciertos sectores consumen sus productos, salgan de donde salgan y los fabrique quien los fabrique.De eso no se acuerda el personal.Ir de marca es súper guay pero que done está maquinaria no...venga ya.Ojala todos los que tienen y pueden colaborarán.No vale poner tu imagen para que los de a pie manden sms o donen por teléfono.Eso no es ayudar.Asi que sí,Muchas Gracias