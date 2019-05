Las entradas para los toros costarán entre 28 y 90 euros

Cáceres tendrá toros en la feria de San Fernando. Como ya se conocía se celebrará un mano a mano entre el diestro Emilio de Justo y Juan Mora, el domingo 2 de junio a las 19.00 horas en la plaza de toros la Era de los Mártires. Las entradas se pondrán a la venta a partir del 24 de mayo en la página web de Tauroemoción, la empresa que se ha encargado de organizar la corrida. Costarán entre 28 y 90 euros. Habrá un abono especial para los menores de 25 años, a los que se les venderá el abono por 20 euros, según avanzó ayer la empresa durante la presentación del festejo.

En la venta de localidades tendrán preferencia en la adquisición de asientos los abonados, a los que se les reservará localidad durante los días 24 y 25 de mayo. A partir del día 26, todas las localidades no adquiridas por abonados quedarán liberadas.

Se lidiarán seis toros de la ganadería El Pilar, de Salamanca. El cartel fue presentado ayer en un acto en el hotel Extremadura, con la presencia del gerente de Tauroemoción, Alberto García, y del torero Emilio de Justo. Para este último es una satisfacción torear en la plaza de su ciudad. «Es una casa muy especial, es mi plaza, donde debuté y donde tomé la alternativa», dijo el diestro. Asegura que ha hecho todo lo posible para que Cáceres no se quedara sin toros en la feria de San Fernando. «Una feria sin toros no es lo mismo. Cáceres es tierra de toros y con una afición al toreo. No se puede consentir que estemos en entredicho», afirmó Emilio de Justo. Tiene una agenda apretada. Además de en Cáceres el 2 de junio, el 23 y el 29 de mayo en Las Ventas, el día 30 en Córdoba.

Ha sido precisamente gracias a la implicación del torero cacereño por lo que finalmente habrá toros en la feria de mayo. La decisión se tomó in extremis y fue aprobada en la junta de gobierno del pasado viernes. El ayuntamiento no concederá ninguna subvención para el desarrollo de este festejo, lo único que hará será ceder la plaza para poder organizar el festejo taurino.

Cabe recordar que es el segundo año que se presenta la corrida a última hora. El año pasado, a escasas semanas de que arrancara la feria, tampoco había cartel. Finalmemte una empresa organizó un festejo en la Era de los Mártires con la misma fórmula de cesión del coso y un cartel que contaba con De Justo, Garrido y Ponce. En ese caso, Liberbank fue la entidad que aportó los 25.000 euros para garantizar su viabilidad.

Cabe recordar que la Era de los Mártires lleva años sin que ninguna empresa se haga cargo de la gestión integral de la plaza ya que el pleno aprobó retirar la subvención municipal a los toros con los apoyos de Ciudadanos, PSOE y CáceresTú. Esta decisión se ratificó en otra sesión municipal esta semana.