Los equilibrios de Salaya (y Licerán)

Luis Salaya sacará los presupuestos de 2021. En esta semana, si se cumple lo anunciado, estará el proyecto para empezar el debate del presupuesto participativo (aquellas pequeñas inversiones que deciden colectivos ciudadanos). En los últimos 7 días, el gobierno ha hecho una segunda ronda de contactos con la oposición. El resultado es que ya tiene los votos suficientes, trece. Llegar a más parece bastante complicado. Para el alcalde y para su portavoz y concejal más político, Andrés Licerán, ha sido un éxito, pero solo a medias.

Consiguen el respaldo de Podemos no porque se esté de acuerdo con lo que se está haciendo, sino porque «creemos que un gobierno de izquierda es lo mejor para la ciudad», ha argumentado esta semana Podemos en las redes sociales tras acusar al gobierno de inacción, de poco coraje para enfrentarse a problemas, de incapacidad para dar participación a otros..., pero no va a dejar caer a Salaya. Y para no quedar al gobierno socialista sin un presupuesto actualizado en un año tan difícil para la ciudad como será 2021.

Y logran el respaldo de Teófilo Amores porque no obstaculiza ninguna decisión que suponga un bloqueo para el ayuntamiento. No tiene un objetivo político. Su presencia en la corporación empieza y acaba en este mandato. En su caso resulta llamativo que un concejal elegido por Vox esté facilitando la gobernabilidad a un equipo socialista (esta semana resulta menos raro tras la votación en el Congreso que permitió al Gobierno sacar el decreto de fondos europeos con la abstención de Vox). Amores se salió de Vox a los pocos meses de empezar el mandato. Desde entonces va por libre.

Con Podemos y con Amores, el gobierno socialista suma trece, mayoría absoluta. Con eso vale.

Salaya y Licerán han intentado sumar a Cs, mejor con 16 votos que con 13 y lograr la mayor unidad posible en un año como 2021, diferente a todos. Pero la condición puesta por Cs no es tan sencilla de aceptar. Cs recurre a una excepción de la Ley de Haciendas Locales para que los 8 millones del crédito que quiere pedir Salaya se destinen a ayudas a empresarios y autónomos. La propuesta debe pasar primero el filtro de los servicios municipales. También debe aclararse si se puede destinar todo a ese fin o si se tiene que aplicar el límite que se fija en esa excepción, lo que lo dejaría a la mitad, y habría que cancelar la deuda en dos años, cuando acaba la legislatura. Y tercero el gobierno local tendría que renunciar a las inversiones que quiere realizar, y ayer dejó claro que no lo hará. Por tanto no habría acuerdo con Cs.

Sumar a los otros dos concejales no adscritos de la corporación, a Francisco Alcántara y Mar Díaz, pertenecientes al partido Cáceres Viva, es complicado. Estos ediles han pedido al gobierno local mayor ambición, que esa operación de crédito no quede en 8 millones, sino que se superen los 15 para financiar inversiones (algunas coinciden con las que quiere acometer el gobierno) que ayuden a generar actividad o que finalicen gastos ya comprometidos. La lista, que incluye un incremento de la partida para ayuda a empresas, ya se la han trasladado a Salaya. Pero el gobierno ha anunciado que no irá a una operación de deuda con el importe que piden los dos ediles.

El acuerdo del gobierno socialista con el principal grupo de la oposición, el PP, no está descartado totalmente, los populares aún no han hecho su propuesta y no la harán hasta contar con el proyecto de los presupuestos, pero es muy complicado. Los populares ya adelantaron que el camino de la deuda no era el mejor cuando el gobierno anunció que se recurriría a una operación de crédito. Habrá que esperar a que el PP presente su alternativa. Pero en el punto de inicio, un crédito para tener financiación para las inversiones, ya hubo un desacuerdo.

Y con estos equilibrios en una corporación con más grupos que nunca llegan Salaya, Licerán y la edil de Economía, María Ángeles Costa, al inicio del debate de los presupuestos en la comisión informativa. No es un éxito completo, pero sí es un éxito, aunque sea a medias, porque se aprobarán.