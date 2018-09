Eroski Cáceres echa el cierre, que afectará a los 90 trabajadores que tiene en plantilla

La verdad que daba pena ver completamente vacio este supermercado, ya no ponian ni aire acondicionado, y encendian cuatro pocos, me imagino que para abaratar costes digo yo. Hace años que tenian que haber dejado ese espacio libre a otras marcas. El tema de supermercados con mercadona a la cabeza esta mas que sobre explotado., yo me decantaria por un mediamark, decathlon, e incluso un hipercor en condiones. Espero que no lo coja otra cadena de supermercado al uso tipo mercadona pq seria un atraso en una ciudad donde nos faltan muchas tiendas todavia..mas que nada para no tener que ir a badajoz.