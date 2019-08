Unos estafadores suplantan a la Guardia Civil para captar publicidad de empresarios cacereños

Este timo, ya me lo quisieron hacer hace años cuando dirigía una empresa. Lo puse en conocimiento de la Guardia Civil de Cáceres, cuando estaban en el antiguo cuartel, en Alfonso IX. Pero no parece que le dieran importancia. Cuando me llamaban los estafadores yo les pedía que me enviaran una revista ya editada, pero ponían pegas, a la segunda llamada les amenacé con denunciarlos. Y no volvieron a llamar.