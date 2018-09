«Esto es un criadero de ratas»

Vamos a ver. ¿Es que la Junta manda a gente a echar basura? No. Lo que no puede ser es que se ocupe un espacio que estaba cerrado y que no se tenía que usar (tal vez una cámara, grande pero cámara), y que luego sea el basurero del edificio. Cuando se llena de basura, se llama al periódico. ¿No será acaso un problema de educación de los vecinos? La responsabilidad de la Junta está en echar a quien se comporta como un animal, pero la de los vecinos en no acumular basura y en limpiar algo. El problema es el de siempre: a los contribuyentes nos toca pagar y callar. Viendo las noticias, sobran viviendas sociales. Estamos fritos a impuestos, sin recibir nada, y uno está más que harto de ver estos abusos.