Estudian medidas para prevenir la proliferación de incendios urbanos en Cáceres

Y los incendiarios siguen haciendo de la suyas. Pero no se quiere hacer nada, porque se sabe que repiten cada año, quiénes son, el barrio donde viven y no se quieren conflictos...porque por unos pastos no quiere problemas ni la policía ni el ayuntamiento. Veremos qué ocurre el día, Dios no lo quiera, que haya muertos. Y los culpables no serán sólo los incendiarios sino también los que no hicieron lo que debían hacer.