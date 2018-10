Un estudio de la universidad desvela que Cáceres supera los niveles de ruido permitidos

Estoy totalmente de acuerdo con la instensidad tal alta de ruido que hay en esta ciudad y el problema se agrava con las motos. Por poner varios ejemplos: - La calle del Edificio Múltiple, Primo de Rivera, es una de las más ruidosas a pesar de que no tiene más de 200 m.. Yo he estado trabajando en el edificio más de 30 años, menos mal que me libre del Aparcamiento de la Nevado, y es insorportable: gran cantidad de coches, concentración de autobuses parados con un ruido constante, manifestaciones,... - Hernán Cortés también tiene mucho ruido, - Otra zona es la de Antonio Hurtado, en la que las motos y los coches se ponen a gran velocidad y gran paso de ambulancias, bomberos y policías. - Otro foco que emite mucho ruidos son los camiones de la basura, te desvelan a no ser que tengas un buen cierre en las ventanas. - Tener cerca un colegio, una vez más les digo que yo he residido en el Primer Edificio del Rodeo también es insoportable, tenía al lado el IES. NORBA Y EL COLEGIO DE MONJAS “EL SAGRADO”; por las mañanas la gran cantidad de niños que entran y salen, con el agravante de tener una cafetería debajo de mi casa. Y por la tarde vivir enfrente de las monjitas era horrible, ya que se podían juntar más de 30 niños con sus pelotitas y a encestar, con el valor añadido de los pitidos, fiestas,... Hoy resido a las afueras y es una delicia “oir el silencio”