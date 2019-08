Europa Sur vuelve a romper fronteras

El festival hispano luso Europa Sur de Cáceres llega este año a su décima edición y tiene motivos para celebrarlo. Durante una década ha abierto las puertas de conexión entre dos escenas musicales, la portuguesa y la española, que estaban muy cerca pero a la vez muy lejos. Y esa inquietud de saltar fronteras se ha hecho costumbre y ha fidelizado a un público que ya lo demanda. «Hay grupos realmente potentes en los escenarios portugueses todavía desconocidos en España, de ahí la esencia de nuestro festival: darlos a conocer y además generar un flujo entre artistas de ambos países»,

Así lo explica Juan Pedro González, responsable de la organización Bon Vivant, organizadora del festival, que ya ha fijado las fechas para los próximos 27 (viernes) y 28 (sábado) de septiembre. El escenario estará en la plaza de Santa María, uno de los lugares con mayor encanto de la Ciudad Monumental donde el certamen tiene ya su ubicación consolidada después de pasar por San Jorge y Las Veletas. Habrá dos noches de conciertos consecutivas y además, durante las dos jornadas, se celebrará la Concentración Ibérica de Scooters, ya ligada a Europa Sur tras años de convocatoria.

El cartel lo forman siete grupos, aunque muy posiblemente se incorpore uno más pendiente de cerrar. Suman un crisol de estilos en torno a la cultura pop: rock, blues, rhythm & blues. La representación portuguesa llega de la mano de cuatro bandas. Twe Twist Connection lo hará desde Coímbra con músicos de amplia trayectoria en conocidas bandas lusas, que este año recibirán además el galardón al Grupo Revelación en los Premios Nacionales de la Música y las Artes (Pop-Eye), que la propia asociación Bon Vivant organiza.

The Peorth, banda muy vinculada a las concentraciones moteras en el territorio luso, también forma parte del programa, así como The Manchesters, que recoge la esencia de los grupos de rock de los años 80, y The Walks, de la nueva sicodelia de Portugal.

España aporta tres grupos. El dúo madrileño Sweet Barrio, que además recibirá el Premio Pop Eye al Talento Emergente, ofrecerá en Cáceres su atractiva, divertida y fiestera mezcla de rumba, soul o reggae. Desde Sevilla llegará The Bar Kings, un grupo mod de rhythm & blues que recoge la tradición de las grandes bandas iconos de los años 60. El grupo de rock extremeño Descartados (Don Benito), que acaba de sacar disco, completa el cartel.

Los conciertos comenzarán a partir de las 21.00 horas y finalizarán en torno a las 3.00, pero la fiesta continuará ambas noches en la Divina Comedia.

La Concentración Ibérica de Scooters también se desarrollará los días 27 y 28 con rutas, comida de hermanamiento y cena de gala en su agenda. Cada año reúne en torno a 200 motos, el 80% de procedencia portuguesa (es la cita española de este tipo con más participación lusa), ya que se trata de un clásico dentro del calendario portugués.