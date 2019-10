Exigen a Salaya que se ejecute el derribo del bloque C en Aldea Moret

El PP exigió ayer al alcalde de Cáceres que se ejecute el derribo del bloque C en Aldea Moret. Hizo estas declaraciones el portavoz de los populares en Cáceres, Rafael Mateos, que criticó ayer en rueda de prensa que no se lleven a cabo proyectos previstos y aprobados para la ciudad y denunció el «caos» en el área municipal de economía en estos primeros cinco meses de la legislatura.

La demolición del bloque C fue un compromiso del actual alcalde, Luis Salaya, durante la campaña electoral tanto en los comicios municipales de 2015 como de 2019. En esta última anunció que si llegaba a ser regidor municipal cumpliría la propuesta en su primer mes de mandato y justificó el derribo en que el edificio «es un monumento a la marginalidad». Ya en julio, con el plazo cumplido, el consistorio avanzó que los trámites estaban en marcha y que se estaba estudiando su coste, pero no ha habido avance desde entonces.

Cabe recordar que en 2018, el gobierno de Elena Nevado ya pidió un informe al consejo de distritos para calcular el coste de la demolición, que finalmente se estimó en 900.000 euros y el gobierno local, entonces comandado por el PP, desestimó el derribo por su elevado coste y decidió reformar el inmueble de la calle Ródano para darle un uso social.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS /En la misma rueda de prensa, Mateos lamentó también que no se ejecuten las obras previstas en los presupuestos participativos de 2019 y acusó al gobierno socialista de «castigar a los barrios». El portavoz popular criticó a Salaya que no se hayan realizado las modificaciones presupuestarias para ponerlas en marcha --el ayuntamiento no aprobó el presupuesto de 2019 y se prorrogó el de 2018-- y pidió que se cumplan los compromisos con los vecinos. Entre las propuestas que aprobó el ayuntamiento se encuentran las obras de acondicionamiento en la Casa de Cultura de La Cañada, la reforma de la Torre del Trabajo y la sede vecinal de Antonio Canales y de San Francisco, la pista de patinaje en Maltravieso-Casa Plata, la pista deportiva de Montesol o los baños públicos en la plaza Mayor.

Por su parte, el alcalde de Cáceres acusó al anterior Gobierno municipal del PP de llevar a cabo una estrategia de «tierra quemada» y haber agotado «todas» las partidas presupuestarias antes de las elecciones y se mostró dispuesto a incluir en los presupuestos de 2020 los proyectos que se han quedado sin ejecutar.