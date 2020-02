La falta de ayudas pone en peligro el centro de mayores de Cruz Roja

La falta de ayudas públicas pone en peligro el centro de día de mayores de Cruz Roja, que en Cáceres lleva prestando sus servicios 25 años. Los problemas para mantener la actividad vienen de atrás, debido a que las subvenciones se han ido reduciendo en los últimos años pero lo ocurrido en el presente ejercicio hace imposible su mantenimiento. Presentaron su solicitud a la Junta de Extremadura para ser una de las entidades beneficiarias de las subvención del 0,7% del IRPF (la que sale de marcar la casilla de fines sociales en la declaración de la renta). Hasta ahora siempre se la habían concedido pero este año, tal y como ya se les ha informado, se quedarán fuera de la convocatoria. La ayuda asciende a 60.000 euros anuales lo que complica que el centro de día pueda seguir prestando sus servicios a los mayores.

A Cruz Roja le ha ocurrido este año lo que ya han sufrido otros colectivos sin ánimo de lucro desde 2018, momento en el que el Estado transfirió a las comunidades autónomas la gestión de estas subvenciones. Para este año la región cuenta con una cantidad de 6,7 millones de euros que irán destinados a estos colectivos, una cifra muy similar a la del año pasado, cuando la recibieron 52 asociaciones. Entonces 114 se quedaron fuera, lo mismo que le ha ocurrido este año a Cruz Roja. «Sin ese dinero nosotros no tenemos capacidad para continuar», asiente el secretario de la oenegé en Cáceres, Enrique Guirau.

El centro de día atiende en estos momentos a 20 mayores de la capital cacereña. Cuenta con transporte que los recoge y los lleva de vuelta a sus hogares, les dan de comer y realizan con ellos actividades para que se mantengan activos y evitar así que estén solos en sus casas. Entre sus servicios incluyen además un psicólogo y un terapeuta.

YA HA INFORMADO A LOS USUARIOS / Ya han informado a los usuarios y a sus familiares de la situación. El presidente de Cruz Roja, Fernando Solís, se reunió con ellos hace unos días y les comunicó que, para poder continuar con la actividad, se verán obligados a subir la cuota a 465 euros, lo que supondrá en algunos casos hasta casi quintuplicarla (los usuarios pagan en función de la pensión que cobran, algunos abonan ahora menos de 100 euros). De continuar la situación el precio tendría que seguir incrementándose, calculan que hasta los 700 euros. Además les advirtieron de que para ser viable el servicio, será necesario que al menos cuente con 16 usuarios. El problema es que muchos no pueden hacer frente a esta subida que se les ha propuesto.

En estos momentos Cruz Roja ha solicitado reuniones, tanto con la Junta de Extremadura como con el Ayuntamiento de Cáceres, para conseguir algún otro tipo de ayuda que les permita mantener este servicio. «Estamos tratando de movernos para ver cómo podemos seguir con este centro de día pero, de no conseguir colaboración, tendríamos que cerrar. En estos momentos no tenemos capacidad económica para mantenerlo», afirma Enrique Guirau.

No obstante, la subida de las cuotas no se podrá evitar ya que, aunque consigan algún tipo de colaboración, esta no llegaría nunca a la cuantía que han dejado de percibir. Tal y como han informado a este diario familiares de los afectados, tras la reunión la oenegé emplazó a los familiares a estudiar la propuesta del incremento en el precio del servicio y les pidió que les comunicaran lo antes posible quiénes podrán asumirlo. «Para muchos es inviable porque tienen pensiones muy bajas. Es una pena que no se dé una solución para mantenerlo abierto porque es un servicio que ayuda a que los mayores no estén solos en casa y a mantenerlos activos», señala a este diario un familiar afectado.

Este periódico preguntó por este asunto a la Junta de Extremadura, que indicó que desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y el ayuntamiento "trabajan para solucionar esta circunstancia"