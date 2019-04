Las familias numerosas tendrán una bonificación en la tarifa del autobús

La comisión informativa de Economía y Hacienda del ayuntamiento dictaminó ayer a favor de introducir en el precio del bonobús una rebaja para las familias numerosas. La deducción que salió ayer del órgano informativo es por ahora una propuesta que debe aprobar el pleno de la corporación local. La bonificación propuesta se aplica sobre el bonobús y es del 20% para las familias numerosas de categoría general (menos de cinco hijos), que pagarían 6,4 euros por el bono de diez viajes, y del 50% para las familias de categoría especial (cinco o más hijos), que abonarían 4 euros.

El dictamen se adoptó con los votos de los concejales de PP y Ciudadanos. El PSOE se abstuvo. Y CACeresTú-Podemos votó en contra. El portavoz socialista, Luis Salaya, explicó ayer el motivo de la abstención al criticar que no se hayan tenido en cuenta criterios de renta dado que se pueden dar «situaciones injustas» porque se bonificará a familias con un alto nivel de renta mientras que otras «que realmente lo necesiten por su situación económica no la reciben por no tener un hijo más». El concejal de CACeresTú-Podemos, Ildefonso Calvo, recordó ayer que la posición de su grupo municipal siempre es que las bonificaciones se concedan en función de la renta de los beneficiarios y añadió que el acuerdo tomado ayer en la comisión informativa se adoptó «sin tener en cuenta las necesidades reales» de las familias.

El servicio de Intervención también es partidario de vincular la bonificación al nivel de renta, aunque en este caso es para reducir el déficit del servicio de autobuses. Los costes de los autobuses urbanos son superiores a los ingresos de la tarifa. El déficit lo afronta el ayuntamiento con cargo a los presupuestos municipales. Según el cálculo de Intervención, la bonificación en el bonobús para las familias numerosas incrementará el déficit en casi 80.000 euros, un coste que estima «considerable» para el mantenimiento del servicio.

TARIFA SOCIAL / La rebaja en la tarifa dictaminada ayer se acordó sin vincularla a la renta de los beneficiarios. Desde el gobierno local se defendió ayer que no se tenga en cuenta la renta porque se pretende dar respuesta a «las circunstancias y necesidades singulares de las familias numerosas al margen de sus recursos económicos». Desde el gobierno local se añadió que las familias «con menor nivel de renta pueden acceder a la tarifa social», que también se dictaminó en la comisión de ayer y que sustituye con las mismas condiciones a las bonificaciones que ahora se conceden con cargo al convenio entre la empresa que tiene la concesión del autobús urbano y el Instituto Municipal de Asuntos Sociales. Con la tarifa social, el bonobús de diez viajes vale 4 euros.

Patricia Cordero, técnico de la Asociación de Familias Numerosas, mostró ayer la satisfacción del colectivo porque no se tenga en cuenta el nivel de renta, aunque recordó que en la propuesta que se presentó al ayuntamiento no solo se pedía la aplicación de la rebaja en el bonobús, sino también en la tarjeta mensual, «incluso una tarjeta especial para las familias numerosas» como la que existe en otras ciudades.

La concejala de Economía, María Guardiola, informó ayer en la comisión de resultados de la liquidación del ejercicio económico de 2018. El más importante es el del remanente líquido de tesorería, que en 2018 ha sido positivo en 8,7 millones de euros, algo inferior al conseguido en 2017, cuando fue de 9,4 millones. Guardiola destacó que con el remanente de 2018 se podrán financiar ahora las inversiones de los presupuestos participativos o las subvenciones nominativas que no se prorrogaron con los presupuestos de 2018. Otro dato destacado de la liquidación es que 2018 se cerró con un superávit de 12,2 millones en términos de capacidad de financiación.