Feafes decide en asamblea su disolución debido a las deudas

La asamblea de socios celebrada el pasado jueves decidió por votación la disolución de Feafes Cáceres, una entidad con fines sociales, sin ánimo de lucro, que se constituyó en 1990 con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno mental grave y de sus familiares, y defender sus derechos. La deuda que arrastra el colectivo ha motivado este desenlace. El pasado agosto comenzaron los impagos a sus trabajadores tanto del Centro Residencial de Rehabilitación (CRR) como del piso supervisado para usuarios con trastorno mental severo, que gestiona Feafes fruto de un contrato con el SEPAD extremeño.

La situación se ha ido complicando hasta que el jueves se votó la disolución, con la que no está de acuerdo la directiva de Feafes. Sus centros ofrecen un servicio único en Cáceres y durante el año dan cobertura a unas 700 personas a través de programas «que solo esta asociación desarrolla», indican fuentes de la asociación. Por ello no consideran «prudente» que el futuro del colectivo se decida entre la treintena de socios que asistieron a la asamblea y solo por parte de una veintena de ellos. De hecho, la directiva se pondrá en contacto con un abogado «por si hubiera alguna manera de reconducir la situación». «Vamos a dejar a muchas personas sin respaldo y sería bueno buscar otra solución», afirman las citadas fuentes.

No obstante, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales anunció el pasado jueves que ya tiene decidida la resolución del contrato que mantiene con Feafes Cáceres para la gestión de estos servicios, y que así «le será notificada a la entidad en fechas próximas». Recuerda que la legislación vigente recoge el impago de nóminas a los trabajadores como una de las causas para que la administración pueda extinguir estos contratos. También el pasado jueves salió adelante la moción municipal presentada por los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, que insta a la Junta a garantizar los servicios que presta Feafes en la ciudad. No la apoyaron PSOE ni_Podemos.

Los salarios

No obstante, el abono de los salarios hasta el momento en que se resuelva el contrato «es responsabilidad de Feafes Cáceres, ya que la Junta de Extremadura y el SEPAD han pagado todas las facturas correspondientes a la prestación del servicio público (más de 300.000 euros en 2020)», aclara la consejería. Esto no quita que el personal del CRR de Feafes y su piso supervisado sea subrogable, de hecho lo es, ya que se conciben como servicios públicos.

Antes de llegar a tal extremo, Feafes negoció ceder la gestión de sus centros a otra empresa del sector denominada Grupo 5, pero las conversaciones se rompieron. La entidad ya arrastra una deuda de 400.000 euros con la Seguridad Social.

Los trabajadores

«Esperamos una comunicación oficial. Tenemos esperanza de que la situación se solucione pero, de momento, iremos a trabajar el próximo lunes con la misma incertidumbre», ha señalado a la agencia Efe la representante de los trabajadores de Feafes, Candela Calzas, tras conocer la decisión de disolución del colectivo. Calzas ha lamentado que no les dejaran acudir en calidad de invitados y que no hayan respondido a sus preguntas, y confía en que los dos servicios sigan en Cáceres, «porque hay usuarios que residen en el centro desde hace 16 años y han desarrollado vínculos muy grandes con el entorno y con los trabajadores».

Por su parte, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, cuestionada sobre cómo afecta la disolución a la prestación del servicio en Cáceres, ha manifestado a Efe que el SEPAD «no tiene información tras la asamblea de socios», y que «cuando se reciba comunicación oficial, se estudiará la manera de proceder».