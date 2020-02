Feafes denuncia que la administración les adeuda 200.000 euros en facturas

Feafes Cáceres denuncia que la administración les adeuda 200.000 euros en facturas. El colectivo que trabaja con personas con enfermedades mentales en la capital cacereña y que gestiona un centro en Mejostilla critica que la Junta de Extremadura no les ha abonado las cantidades correspondientes a los últimos tres meses y en las que se incluyen conceptos como los salarios de los trabajadores, los recibos de luz y agua y los cargos a los proveedores y otros suministros. En ese sentido, la presidenta de la entidad, Mar Moreno, denuncia que los empleados llevan «dos meses sin cobrar» y lamenta que temen a que se produzcan cortes de suministros si no hay solución inmediata. «Nos van a cortar la luz y los proveedores se están negando a contratar más servicios».

En esa línea, aseguran que desde la dirección se han puesto en contacto con la administración regional sobre este asunto y aseguran que la respuesta ha sido que «no había dinero, que no funcionaba el programa o que hasta que no se abran los presupuestos no se van a abonar las cantidades», expone la presidenta.

En declaraciones a este diario, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales confirma el retraso en los pagos y asegura que ha sido provocado «por el incremento de las tasas salariales tras la entrada en vigor del XV convenio colectivo en 2019 por el cual se han tenido que aportar 4,7 millones de euros». En cualquier caso, la Junta insiste «en que está haciendo frente a los pagos en estos días». Al margen de lo que anuncia la Junta, Moreno avanza también que desde el gobierno regional se les ha emplazado a una reunión con el consejero de Sanidad, José María Vergeles, el 10 de febrero, para abordar este asunto.

Cabe recordar que Feafes en Cáceres atiende a una treintena de personas, 16 tuteladas por la administración, y emplea a 38 personas, el 90% mujeres. Por otro lado, la presidenta asegura que a este impago hay que sumarle que las condiciones del contrato con el que operan están obsoletas. Critica que el actual lleva prorrogado desde 2018 y exige que se haga una revisión de precios porque ya no se adapta a las necesidades y «ya no cubre los costes».