La feria del libro arranca el viernes con la presencia de Posadas y Schwartz

Raro se hace caminar por el paseo de Cánovas tal día como hoy, en el que se festeja el Día del Libro, y no ver en funcionamiento la feria del libro. Habrá, de hecho este año festeja su vigésimo aniversario, aunque no comenzará hasta este viernes. Se extenderá hasta el 5 de mayo. Ha sido imposible abrir para el día de San Jorge debido a que la Semana Santa acaba de terminar, por lo que las casetas no se han podido montar antes. Los libreros recibirán las llaves mañana y comenzarán a trasladar el material para tenerlo todo listo para este viernes, por lo que este año no habrá libros el Día del Libro.

Ya se están instalando las casetas. Este año EL PERIÓDICO EXTREMADURA vuelve a contar con estand propio, en el que se podrá adquirir un ejemplar del año 1941, en el que se informó del tercer centenario de la bajada de la Virgen de la Montaña. La patrona vino por primera vez a la ciudad en 1641. Era un año de gran sequía y se decidió acercarla a Cáceres para que los cacereños pudieran rogarle por la lluvia. En la caseta del diario podrá adquirirse también el primer ejemplar de El Periódico, que salió a la calle el 1 de abril de 1923.

La Institución Ferial de Cáceres (Ifeca) cerró el programa de la muestra la semana pasada. Estarán presentes, por ejemplo, Carmen Posadas, que presentará ‘La maestra de títeres’, el 3 de mayo. También el escritor, presentador de televisión y exdiplomático Fernando Schwartz, que vendrá a la capital cacereña a promocionar ‘Que vaya Meneses’ (el miércoles 1 de mayo) y Clara Peñalver, con su novela ‘Las voces de Carol’ (el sábado 27 de abril). No faltará Jesús Sánchez Adalid, que presentará ‘Los baños del pozo azul’ (el martes 30 de abril) o Juan Antonio Ipiña García, ‘Tontxu’, que trae a Cáceres ‘¿A quién quieres más a tu padre o a mí?’ (el sábado 4 de mayo).

LAS MEMORIAS DE ‘EL LOBO’ / También se presentará el libro de Mikel Lejarza, ‘Yo confieso, 45 años de espionaje’, en el que el autor, conocido como ‘El Lobo’, cuenta sus memorias y cómo fueron los años en los que estuvo infiltrado en la banda terrorista ETA (el 26 de abril a las 19.45 horas). Y la nueva obra del obispo Francisco Cerro, ‘Antorcha es mi palabra para mis pasos’ (el 29 de abril a las 19.45 horas).

Habrá espacio para los escritores regionales como Luis Corrales, que presentará el poemario ‘Sombras en el espejo’ o la cacereña Beatriz Maestro, que traerá a la feria ‘Descubriendo la inquisición’. También Alonso Corrales, que presentará ‘San Jorge patrón de Cáceres’; Alonso de la Torre, que presentará ‘Expediente ojos de orgasmo’ y José Antonio Leal Canales, que pasará por la caseta con ‘El cuaderno de Zineb’.

Traerán su sello extremeño asimismo David Narganes (‘Cáceres 2080’), Julia Cortés Palma (‘La guarida’), Israel Espino (‘Brujas, sabios y hechiceras’), Alonso Corrales Gaitán (Cáceres y símbolos), Marcelino Cardalliaguet (‘Callejero histórico cacereño’), Hilario Jiménez (‘Terra’), Rosario Troncoso (‘Relámpagos) y Jesús María Gómez Flores (‘La complicidad de los amantes’).

El resto de presentaciones forman parte de la Editora Regional y del servicio de publicaciones de la Universidad de Extremadura.