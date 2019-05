La feria pierde la mitad de sus casetas en diez años

Calienta motores San Fernando con la preferia y el recinto luce ya listo para recibir a los cacereños. Lo hará el ferial con la mitad de casetas que hace diez años. Serán 15, dos menos que el año pasado. Lejos queda esa cifra de las 34 que ocuparon el ferial en 2009 y las casi 40 de un año antes. Como dato, en 1999, lo que se conoció como la última feria ‘del milenio’ el recinto llegó a acoger 57. Con respecto a las de este año, 13 de promotores privados y hay que sumar la caseta municipal y la del mayor, que gestiona el ayuntamiento. Se mantiene la decana, la casa de Andalucía, la Bola de Cristal, María bonita, El quinto Pino, El redoble, Capote, Fede, paradiso. El Cortijo, El Pantano, Salero, dos de servicios de comidas, repostería manchega y la hamburguesería Diego Olmos. Completan las dos de titularidad municipal, la caseta municipal y la del mayor. Sobre este descenso con respecto a años anteriores se pronunció ayer el concejal de Festejos, Pedro Muriel, en la presentación del programa de la feria. En ese sentido, insiste en que el descenso de casetas está justificado en la ausencia de promotores que no son locales «por problemas de fechas». En cualquier caso, argumentó que aunque baje el número este año se ha aumentado «la superficie» de las que se han instalado y por tanto, «la comodidad» para los asistentes.

También hizo alusión Muriel a las críticas sobre la programación en la caseta municipal que critica el exceso de grupos tributo --hay hasta cinco con bandas que versionan a Hombres G, Fito, Estopa y Mecano--. Al respecto, detalló que la gestión sale a concurso y que es el adjudicatario el que perfila la programación para toda la feria. Cabe destacar que el ayuntamiento adjudicó la gestión de la caseta municipal tanto para este año como para el próximo a Blis Records por 57.838 euros. El presupuesto total de la feria es de 278.000 euros.

CONTROL ACÚSTICO // El ferial dará la bienvenida hoy aunque el encendido no se llevará a cabo hasta el martes, 28 de mayo. Por tanto, con la fórmula de la preferia, el recinto abrirá sus puertas con las atracciones y algunas de las casetas. Coincide que hoy se celebrará el primero de los ‘días del niño’ con descuentos. El siguiente será el próximo martes, día de la inauguración oficial. Como novedad en esta edición, la feria incorporará horas sin ruido para facilitar el acceso a niños con autismo. Así, tanto hoy como el 28 y el 29 de mayo, las atracciones bajarán el ruido o se silenciarán de 19.00 horas a 22.00 horas. En esa misma línea, Muriel detalló que aparte de esta iniciativa de accesibilidad, el ferial contará con un hilo musical único y se ha contratado a una empresa para que controle el exceso de volumen. La propuesta fue aplaudida por colectivos de personas con autismo como Aftea. Su presidente, José Pérez, que estuvo presente en la rueda de prensa, destacó que «es una iniciativa muy necesaria, estas familias no podían llevar a sus niños a la feria porque son hipersensibles». En cualquier caso, anotó que esta medida favorecerá no solo a las personas autistas sino a todos los cacereños.

Por otro lado, la Feria de Día que se celebra el centro mantendrá el mismo formato que en ediciones anteriores aunque el edil no precisó aún el número de establecimientos. El ayuntamiento informó ayer también que los locales de la ciudad podrán cerrar dos horas más tarde desde hoy.