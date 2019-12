Una feria que sabe a gloria

No hay quien se resista. Huelen a gloria y saben mejor. Los famosos dulces de los conventos han sido protagonistas el fin de semana en Cáceres. La iglesia de la Preciosa Sangre se ha convertido en epicentro para vecinos y turistas que no han dejado pasar la oportunidad de probar las delicias elaboradas por las monjas en una cita que cumple este año ya once y que se ha consolidado como acto de apertura del programa navideño.

Así, con una multitudinaria respuesta, similar a la de años anteriores, según recogen los voluntarios que han participado en la venta de los dulces, la cita que organiza Ifeca cerró ayer con expectativas positivas a falta del balance, que no quisieron adelantar las propias fuentes de la institución ferial. En cualquier caso, a falta de unas horas para que concluyera la última edición de la feria que arrancó el jueves, varios conventos ya habían agotado sus dulces. «Lo que antes se acaba son los tocinillos de cielo», sostiene uno de los voluntarios del grupo scout Al-Kazires. Este año, se han puesto a la venta un total de 35.000 unidades y casi medio centenar de variedades. Han participado en la cita casi una quincena de conventos, a nivel regional y naciona, entre ellos La Encarnación (Plasencia), La Madre de Dios (Coria), Purísima Concepción (Siruela), Santa Clara (Llerena); Santa Clara (Zafra), Nuestra Señora de la Salud (Garrovillas), Las Jerónimas de Cáceres, Nuestra Señora de los Ángeles (Sevilla); Hermanas Clarisas (Badajoz); Purísima Concepción de Osuna (Sevilla); San Francisco el Real de Trujillo, y Santo Domingo ‘El antiguo’ (Toledo). El certamen ha sido patrocinado por Caja Almendralejo con el apoyo de varias empresas.

También cuenta con un propósito solidario, ya que este fin de semana la entrada al templo, que también acoge el «famoso» y «singular» belén de Playmobil, ha costado un y la recaudación de la entrada junto al margen de venta de los dulces se destinará a Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres. La previsión es alcanzar los 3.000 euros.