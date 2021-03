Feriantes plantean un circuito cerrado y controles de aforo en San Fernando

Para ellos ha sido un año a cero. Literalmente. La declaración del estado de alarma en marzo impidió que los feriantes pudieran sumar ingresos en todo 2020. Hubo intentos, propuestas de aplazamientos a finales de año, pero la situación sanitaria y el formato multitudinario en el que están planteadas las ferias provocó que finalmente fuera inviable que se celebrara ni una ni en la región ni en el país. Ahora, un año después, uno de los gremios más afectados por la crisis mantiene su reivindicación para que el gobierno central y regional les ayude a sobrevivir y ponen encima de la mesa opciones para dar una alternativa a su futuro.

En el caso de Cáceres, la primera feria que se celebra en las grandes ciudades de Extremadura, los feriantes ya han planteado su particular propuesta al ayuntamiento. Conscientes de que con el formato actual es impensable que pueda tener lugar, colectivo ya ha mantenido encuentros en las últimas semanas con la concejalía de Cultura para abordar este asunto y han planteado una fórmula para que sea viable. En ese sentido, proponen que las atracciones se instalen dentro de un circuito cerrado con entrada y salida y que tanto dentro del recinto como en cada atracción a nivel individual se controle el aforo para garantizar la seguridad de los asistentes en cuanto a distancia de seguridad.

El modelo que plantean, según pone de relieve a este diario Antonio Martínez, portavoz de la plataforma de feriantes de Extremadura, es similar al «de un parque de atracciones». Sostiene además que dentro del recinto se mantengan los protocolos sanitarios actuales como el uso obligatorio de mascarilla y los dispensadores de gel hidroalcohólico. «Nosotros somos otro negocio más, la mayoría hemos adaptado las atracciones para cumplir la normativa y tenemos derecho como cualquier otra empresa a poder trabajar», añade. Concretan también que la puesta en marcha de los protocolos y la logística de seguridad de la celebración se haga en colaboración con el ayuntamiento cacereño.

En cuanto a las fechas, defiende que se mantenga en mayo pero que las restricciones de público puedan suplirse por un mayor número de días. «En vez dos fines de semana como es habitual pedimos que se mantenga todo el mes de mayo», pone de manifiesto. Al respecto, en 2020 en la capital cacereña el ayuntamiento planteó la posibilidad de aplazar la feria a septiembre pero los dueños de las atracciones ambulantes se negaron debido a que en el calendario se solapaba con fechas similares en otras ciudades del país. En cuanto a la ubicación, asegura que el recinto ferial, por amplitud y por ser un espacio al aire libre cumple con todas las garantías para que pueda celebrarse con los protocolos necesarios, por tanto, sugieren que se mantenga el mismo emplazamiento.

Sobre la posible celebración de San Fernando, el ayuntamiento no se pronuncia y deja en manos de la Junta de Extremadura que pueda celebrarse. «Somos conocedores de que los feriantes están viviendo una situación complicada, pero vamos a esperar, no vamos a tomar ninguna decisión hasta que no recibamos instrucciones de la Junta», pone de manifiesto la concejala del área Fernanda Valdés.

Este diario se puso en contacto este jueves con la Junta de Extremadura para conocer la postura del gobierno regional después de que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, declarara ante los medios tras un consejo de gobierno regional en el que anunció nuevas medidas sanitarias que iba a reunirse con el colectivo de feriantes para abordar la situación que vive el sector, pero a lo largo de la jornada de ayer no recibió respuesta al respecto. En cualquier caso, Martínez hizo hincapié en el «compromiso» que ha trasladado el gobierno regional al colectivo para paliar las consecuencias económicas que deja la crisis sanitaria en el sector, que emplea a alrededor de 1.500 familias en la región.

Por el momento, según recoge la normativa en materia de grandes eventos, «no podrán desarrollarse actos en los que se prevea una participación de más de cien personas, salvo los supuestos en los que se establezca un aforo determinado o una limitación cuantitativa de asistentes específica en los epígrafes del Acuerdo de 8 de enero de 2021, con la finalidad de evitar que en aquellas actuaciones en las que no se establezcan aforos o limitaciones cuantitativas se originen aglomeraciones de personas en el espacio que pudiera llegar hasta las quinientas personas, que es el límite establecido para los eventos multitudinarios».

Hasta la fecha, en cuanto al resto de eventos del calendario de abril y mayo en Cáceres, solo se mantiene el novenario a la Virgen de la Montaña con un formato distinto y sin bajada de la patrona a Santa María, la feria del libro que se celebra en abril se aplazará a junio o a octubre y en el aire sigue la celebración del Womad aunque la organización asegura que trabaja para plantear una propuesta que permita su celebración también en formato reducido y con control de acceso.