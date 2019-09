El Festival Amex vive su mejor edición con lleno en los Balbos

El Festival Escenario Amex desde luego no está celebrando una edición más. Esta undécima cita se ha convertido en la más concurrida, con el Foro de los Balbos de Cáceres completamente lleno en la noche el viernes (la organización calcula unas dos mil personas) para la primera jornada de los mejores directos de la música extremeña. Anoche, el ambiente volvía a prometer, con numeroso público ya desde el inicio.

La organización está visiblemente complacida con los resultados, sobre todo «porque el montaje de sonido e iluminación ya se asemeja a lo que siempre hemos buscado. Los grupos dan el cien por el cien y nos satisface que tengan todo a punto para ello», explicó ayer Óscar Trigoso, presidente de Amex, asociación musical extremeña que viene luchando por dar a conocer el talento que existe en la comunidad y por dignificar el trabajo de solistas y grupos.

Todos los participantes en esta edición presentan disco sobre el escenario, lo que evidencia la buena salud de la música extremeña, «pese a la falta de oportunidades para demostrarlo debido al cierre de salas», lamentan desde Amex. El viernes actuaron Guitar not so slim, Niño índigo, Swing ton ni son y K-tolicos. Anoche lo hicieron Jorge Navarro, DelRey, Arakna, Olana Liss y Cool up records, que puso el broche.

Además, se han sucedido distintas propuestas como el III Concurso de Videoclips, jam sessions, mercado asociativo, concierto para personas sordas, talleres didácticos y el Mercadillo de Jóvenes Diseñadores Extremeños.