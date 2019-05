Un festival más seguro

Un Womad cada vez más seguro. Esa es la consigna que siguen año tras año en la cita multiétnica, la más multitudinaria de la capital cacereña. En esta ocasión, serán más de 200 efectivos de la Policía Local se encargarán de que el evento transcurra con total normalidad. Según detalló ayer el ayuntamiento, serán 170 policías locales pertenecientes a la Unidad Operativa más 49 agentes de unidades especializadas velarán cada día por el tráfico y la seguridad ciudadana en tres turnos.

Como cada año, se establecerá un primer cinturón de seguridad en la ciudad monumental y en las vías de acceso a la plaza Mayor y se cortará al tráfico el acceso desde Santa María y San Mateo a partir de las 16.00 horas del jueves. Los puntos de cierre al tráfico serán la plaza de la Concepción con calle Barrionuevo, la plaza del Duque, la plaza de San Juan con calle Gallegos, así como la plaza de Santa Clara con calle Damas, según informa la Policía Local. El segundo anillo de seguridad comprende el área formado por la fuente luminosa, Hernán Cortes, , plaza de Argel, plaza de Santiago, plaza de San Francisco, plaza Marrón, Barrio Nuevo y calle Sande y estará controlado con presencia policial para regular el tráfico.

En cuanto a las medidas de seguridad, este año, el dispositivo contempla que no se permitirá acceder al recinto de la plaza con envases de vidrio, botellas o latas cerradas ya sea con tapas o tapones, y cualquier otro objeto que pueda considerarse peligroso para la integridad física de los asistentes y se instalarán trece puntos de control. Del mismo modo, los locales que instalen terrazas deberán retirarlas antes de las 16.30 horas y estará prohibido que las sillas y las mesas se queden apiladas a la vista.

Precisamente, en relación a los hosteleros gira la principal novedad de este año, los vasos reutilizables. Los negocios de la plaza Mayor y alrededores que instalen barras durante Womad comenzaron a recibir ayer los recipientes en los que en esta edición, por norma, deberán servir las bebidas en el festival y cada uno lucirá el logo de su local. Más allá de que uno u otro lleve la serigrafía propia del local, los vasos compartirán el mismo formato: todos de silicona y en dos tamaños. Los asistentes tendrán que adquirir el recipiente por un precio determinado cuando pidan en una de las barras, podrán usarlo durante la jornada y más tarde, tendrán la opción de devolverlo --y se les reintegrará el dinero-- o bien llevárselo a casa de recuerdo. Esta propuesta es una de las novedades que introduce la cita para reducir el uso de plástico.

Otra de las iniciativas, también puesta en marcha por la asociación de vecinos Ciudad Monumental, que también comenzaba a materializarse es la del reparto de carteles de ‘Eventos limpios’ en las puertas de los vecinos de la zona monumental. Una de las residentes, que luce en su ventana la pancarta diseñada por Patxidifuso deja claro que los vecinos se muestran a favor del Womad pero quieren que transcura de forma cívica. «Dos días de música no me importan, pero no se puede consentir que hagan pis en la puerta de tu casa o que tu calle quede llena de basura, lo único que pedimos es que la gente tome conciencia sobre el tema», señala. También se instalarán como novedad 30 aseos ‘tipo seta’ aparte de los 34 baños químicos, 179 contenedores, 40 contenedores para latas y cuatro para la recogida de tapones. Para complementar la labor de limpieza, trabajarán nueve vehículos y contarán con 13.000 sacos de basura y 700 litros de desinfectante.