El fiasco de Portaje

Y para colmo de nuestras penurias acuáticas vienen ahora los del litio y dicen en el vídeo que han publicitado que van a tirar del Guadiloba. Pa me.. y no echar gota. El mayor problema de Cáceres, aunque no lo queramos ver, es el agua, sin agua no hay desarrollo y el siguiente es la diáspora de la gente joven, sin ellos no hay futuro. Pero la culpa la tenemos todos, por nuestro silencio cómplice. ¡Madrecita que me quede como estoy! ¡mientras tengamos pan, circo, procesiones y toros, vivan los catovis!