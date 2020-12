El Figón reabrirá cuando pueda ofrecer «el servicio de siempre»

En sus mesas comen ministros, escritores, actores, artistas, intelectuales, grandes empresarios, turistas llegados de miles de kilómetros que lo buscan expresamente, y cacereños de todas las condiciones que saben que en El Figón de Eustaquio disfrutarán de los manjares de la despensa extremeñas. Caza, carnes, pescados, embutidos ibéricos y otras delicias forman una carta larguísima, fruto de una experiencia macerada con 73 años en los fogones. Por ello, este restaurante cacereño de la plaza de San Juan ha decidido echar el cierre hasta que pueda ofrecer «el servicio de siempre», hasta que las limitaciones de la pandemia no obliguen a modificar su atención ni a recortar su oferta.

«Nuestro negocio se ha caracterizado siempre por su carta, muy amplia, que no queremos reducir por los cambios que impone la pandemia en los desplazamientos turísticos, en los aforos... Preferimos cerrar temporalmente, y, eso sí, abrir en cuanto la situación se empiece a normalizar un poco», explicaron ayer representantes de la familia Blanco, cuya tercera generación regenta este restaurante señero en la capital cacereña. Siguen así el camino de otros negocios como Atrio, que mantiene su actividad suspendida desde el 2 de noviembre y que ya ha anunciado la reapertura el 3 de enero.

Y es que, a raíz de la clausura de El Figón de Eustaquio, que lleva desde noviembre sin encender los fogones, se han extendido rumores sobre su posible cierre definitivo. «No es cierto», aclararon ayer los titulares. «Estamos deseando ponernos en marcha y por eso lo haremos cuando tengamos garantías, tanto para atender como siempre a los clientes, como para hacerlo en unas condiciones de rentabilidad que nos permitan seguir adelante con todo nuestro personal», señalaron los propietarios. De hecho, los más de diez trabajadores están en ERTE.

Cierres perimetrales

El Figón se encuentra situado en la principal zona de afluencia turística de Cáceres, lo que se traduce en que aproximadamente un 70% de sus comensales son visitantes. El cierre perimetral de algunas comunidades está afectando de lleno a todos los negocios del entorno. El restaurante tiene además una característica peculiar: los turistas reservan muchas veces por el boca a boca, por referencias, «y no podemos dañar esa tradición, no podemos recibirles sin darles lo que vienen buscando, no queremos ofrecerles una carta o un servicio que no son los nuestros», subraya la familia.

Cierto es que se trata de un negocio curtido en mil batallas desde que, en 1947, el hermano mayor, Pepe Blanco, montó un pequeño restaurante con algunas mesas en la calle Falangista Javier García (hoy Roso de Luna). Sus tres hermanos, Eustaquio, Félix y Aquilino, se incorporaron al negocio, que se trasladó en los años 60 a San Juan. Su equilibro de cocina tradicional y actual, y su decoración cálida de Giraldi lo han convertido en un clásico con mucha vida por delante, más allá de la pandemia.