Fingió estar enamorado para ganarse su confianza y que le prestara dinero

Conoció a su víctima en agosto del 2015 y comenzó a mantener con ella una relación sentimental, pero no era real. Fingió que estaba enamorado con el único objetivo de obtener un beneficio económico. Ahora el Juzgado de lo Penal Número 2 le condena por estafa. Fingió que era un reputado letrado de Bilbao y que gestionaba distintas tiendas de ropa con su hermano con la finalidad de «aparentar una supuesta solvencia económica de la que en realidad carecía».

Así, dos años después de conocerse consiguió que la mujer le entregara 690 euros justificando que le pedía el dinero porque sus cuentas estaban bloqueadas, prometiéndole que se lo devolvería. Pero no fue así. De lo contrario, continuó pidiéndole más diciéndole que no tenía para comer o para pagar sus facturas; le amenazaba incluso con suicidarse y con que no podía comprarle el regalo de Reyes a su hija. Así consiguió que le entregara, de varias veces, 3.846 euros.

Continuó en su hazaña, logrando que le prestara más dinero en otras dos ocasiones: 200 euros una vez y 80 la siguiente. En total le quitó cerca de 5.000 euros. A partir de ese momento la mujer se negó a darle más al empezar a sospechar que la estaba estafando. Solo le devolvió el dinero cuando ella le denunció, antes de que se celebrara la vista oral. El juzgado le condena ahora a cinco meses de prisión por un delito de estafa. La sentencia es firme.